Faktisch ist der Solidaritätszuschlag (kurz: Soli) für den Großteil der Arbeitnehmer in Deutschland abgeschafft. Dem Bund bringt die Steuer aber nach wie vor Milliardeneinnahmen.

Michael Bosch 12.11.2024 - 09:01 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich an diesem Dienstag, 12. November, mit einer Verfassungsbeschwerde gegen den Solidaritätszuschlag. Sechs FDP-Politikerinnen und Politiker gehen in Karlsruhe gegen die Abgabe vor. Ein Urteil ist aber erst in einigen Monaten zu erwarten. Was ist eigentlich der „Soli“? Und wer zahlt ihn noch?