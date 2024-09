Eine 80-jährige Frau hat sich bei einem Unfall bei Werbach (Main-Tauber-Kreis) lebensgefährlich verletzt. Im Auto waren auch ein Hund und eine Katze, wie die Polizei mitteilte. Die Rentnerin kam demnach aus zunächst ungeklärten Gründen von der Landesstraße 506 ab.

Sie verließ das liegen gebliebene Fahrzeug selbstständig und war zunächst noch ansprechbar, wurde dann aber wegen ihrer lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Haustiere seien nach dem Unfall von der Feuerwehr versorgt und zu einem Tierarzt gebracht worden, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 10.000 Euro.