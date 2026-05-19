Zuschauer zahlen für Pay-TV, damit ihnen Reklame erspart bleibt - so der Grundgedanke. Amazon jedoch schickt Prime-Video-Kunden trotzdem Werbespots auf die Bildschirme. Der Widerstand ist groß.
19.05.2026 - 03:00 Uhr
München - Der US-Konzern Amazon ist wegen der Werbespots auf seinem Streamingdienst Prime Video mit einer Sammelklage von fast 220.000 seiner deutschen Kunden konfrontiert. Bayerns Oberstes Landesgericht verhandelt heute die stellvertretend von der Verbraucherzentrale Sachsen eingereichte Verbandsklage.