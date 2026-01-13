Blitzer-Warn-Apps sind bei Autofahrern in Deutschland äußerst beliebt. Sie warnen vor Geschwindigkeitskontrollen und helfen, Bußgelder zu vermeiden. Die Bundesländer fordern nun ein umfassendes Verbot solcher Apps und Geräte.
Derzeit ist die Nutzung von Blitzer-Warn-Apps während der Fahrt in Deutschland verboten. Laut § 23 Abs. 1c der Straßenverkehrsordnung (StVO) drohen bei Verstößen ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg. Dieses Verbot gilt auch, wenn der Beifahrer die App nutzt. Der Besitz solcher Apps oder Geräte ist jedoch erlaubt, solange sie nicht aktiv während der Fahrt verwendet werden. In der Praxis gestaltet sich die Durchsetzung des Verbots jedoch schwierig. Fahrer können die Apps bei einer Kontrolle schnell schließen oder behaupten, die Warnfunktion sei deaktiviert. Dies führt dazu, dass Verstöße selten geahndet werden.