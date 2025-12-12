Werder Bremen gegen VfB Stuttgart Deniz Undav: Der Spaßvogel macht Ernst
Deniz Undav ist nicht nur der Top-Scorer und Spaßvogel des VfB Stuttgart. Er ist der Mann, der Klartext spricht – und damit der Führungsspieler schlechthin.
Die Reise in die Vergangenheit wird wieder eine besondere für Deniz Undav. Die Bundesliga-Partie beim SV Werder Bremen steigt an diesem Sonntag (19.30 Uhr) für den Angreifer des VfB Stuttgart – und damit die Rückkehr in die Heimat. Undav ist in Achim vor den Toren Bremens geboren, das Werder-Trainingsgelände ist wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Und, klar: Undav spielte einst fünfeinhalb Jahre in der Jugend des SV Werder, ehe er mit etwas weniger als 16 Jahren aussortiert wurde und seine Karriere auf dem zweiten Bildungsweg ihren Lauf nahm.