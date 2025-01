Jetzt erst recht: FES in Stuttgart will ihre Werkrealschule stärken

Die Freie Evangelische Schule in Stuttgart-Möhringen will eine Berufsfachschule gründen und so Werkrealschülern auch künftig vor Ort einen mittleren Bildungsabschluss ermöglichen.

Alexandra Kratz 13.01.2025 - 14:58 Uhr

Glücklich ist Jens Geiger nicht damit, dass es den Werkrealschulabschluss künftig nicht mehr geben soll. Bei manchen Eltern entstehe so der Eindruck, dass die Werkrealschule ihre Kinder in eine Sackgasse führe, sagt der Geschäftsführer der Freien Evangelischen Schule (FES) in Möhringen.