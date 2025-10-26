Die Podiumsdiskussion mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken im Bürgerzentrum Waiblingen ist durch den angekündigten Stellenabbau bei Bosch emotional aufgeheizt.

Luigi Bigotto gibt nicht klein bei. Der zweite Vorsitzende des Betriebsrats der Firma Bosch in Waiblingen hat am Freitag angekündigt, um jeden Arbeitsplatz kämpfen zu wollen. Die Entscheidung des Konzerns, die Produktion in Waiblingen bis Ende 2028 auslaufen zu lassen, beherrschte die lange vorher geplante Podiumsdiskussion mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken. Durch die jüngste Entwicklung bekam die Veranstaltung „Herausforderung Transformation – Veränderte Arbeitswelten!“ im Bürgerzentrum eine ganz andere Brisanz und Emotionalität.

Seit der Konzern vor drei Wochen verkündet hat, das Waiblinger Werk zu schließen, schlafe er schlecht, sagte Luigi Bigotto, der seit mehr als 37 Jahren bei Bosch arbeitet: „Und teilweise gar nicht.“ 2026 habe man eigentlich 70 Jahre Bosch in Waiblingen feiern wollen, jetzt werde man das Werk schließen, so der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. „Ich kenne die Menschen, viele Ehepartner und Kinder, und ich kenne die Sorgen und Ängste.“ Es seien ja nicht allein die Beschäftigten betroffen, sondern auch ihre Familien, der Kioskbesitzer und der Bäcker nebenan.

Betriebsräte können Alternativkonzepte vorlegen

Der Wandel der Arbeitswelt berge Chancen, aber auch viele Unsicherheiten, die in Waiblingen „sehr, sehr konkret“ seien, sagte Saskia Esken in ihrer Replik: „Wenn sich Arbeitswelten verändern, braucht es politische Rahmenbedingungen, die für die Beschäftigten, ihre Familien und die Kommunen Sicherheit und Perspektiven schaffen. Wir müssen jetzt in Qualifizierung, Innovation und neue Wertschöpfung investieren, damit Menschen in Regionen wie Waiblingen nicht zurückgelassen werden.“

Podiumsdiskussion (von links): Susanne Thomas ( IG Metall), Sabine Wörner (Moderation), Bettina Süßmilch (SPD), Luigi Bigotto (Bosch Betriebsrat) und Saskia Esken (SPD) Foto: Julian Rettig

Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft seien ein entscheidender Faktor, sagte Saskia Esken. „Diese Kultur dürfen wir nicht aufgeben, uns nicht aus der Hand schlagen lassen von einem Kapital, das andere Interessen verfolgt und blind dafür ist, was in diesem Land eigentlich passiert.“ Wenn Bosch in Waiblingen Stellen abbaue, müsse das sozialpartnerschaftlich vereinbart werden, und Betriebsräte müssten Gelegenheit haben, Alternativkonzepte vorzulegen.

Bettina Süßmilch, die SPD-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Waiblingen, fragte sich, „ob 3,1 Milliarden Euro Gewinn nicht genug sind, um mit den Beschäftigten, die geholfen haben, durch eine schwere Zeit und einen Strukturwandel zu gehen“. Die Unternehmen müssten an ihre Verantwortung gegenüber dem Standort, der Demokratie und staatlichen Strukturen erinnert werden und daran, die Verantwortung auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrzunehmen, so Bettina Süßmilch. „Und nicht für einen schnellen Gewinn die Produktion in unsichere oder gar autoritäre Länder zu verlegen.“

Dass sich die Einstellung in den Chefetagen ändern muss, forderte auch Susanne Thomas, die Geschäftsführerin der IG Metall Waiblingen/Ludwigsburg: „Es findet kaum noch qualitative Personalpolitik statt, sondern in vielen, vielen Firmen nur noch die Rechnung, wie viel Umsatz pro Kopf erzielen wir, und wie werden wir billiger in den Personalkosten.“ In der deutschen Automobilindustrie seien von Juni 2024 bis Juni 2025 rund 50.000 Arbeitsplätze weggefallen „Wir sind im Häuserkampf, anders kann man es nicht bezeichnen. Wir kämpfen in dieser Region, in Waiblingen oder in Ludwigsburg um jeden einzelnen Arbeitsplatz, darum, dass Existenzen aufrechterhalten werden können“, so die Gewerkschafterin.

Sie könne gar nicht mehr sagen, wie viele Firmen in der Region von einer Verlagerung nach China betroffen seien, sagte Susanne Thomas weiter. Aus dem Stellenabbau resultiere ein negativer Sog, der alle nach unten ziehe. Für die Geschäftsführerin der IG Metall geht es nicht darum, ob bei Bosch eine sozialverträgliche Regelung rauskommt, „sondern darum, ob für die Menschen in Waiblingen eine Zukunft gebaut werden kann“.

Für den 24. November ist ein Aktionstag geplant. „An dem Tag muss Waiblingen brennen“, sagte Luigi Bigotto.