Werkstätten für E-Autos „Viele trauen sich nicht an die Hochvoltkomponenten ran“
Wenn Elektroautos zur Reparatur müssen, fehlt Werkstätten oft die Erfahrung – ein Problem für Kunden, aber auch eine Marktlücke.
Das rote Tesla Model S sieht aus wie ein gerupftes Huhn. Aufgebockt auf einer Hebebühne, ohne Reifen und Hinterachse, ragt die Elektro-Limousine in die Höhe. „Der Motor macht komische Geräusche und die Batterie hat nur noch eine Kapazität von 60 Prozent“, sagt Otto Behrend, während er das Fahrzeug von allen Seiten inspiziert. Als Erstes ist der Motor dran. „Zum Glück ist er bei diesem Modell relativ einfach zugänglich“, sagt Behrend. „Sechs Schrauben lösen, ein paar Teile abbauen, dann können wir loslegen.“