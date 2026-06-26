Wernau Auf die Beratungen folgen die Vertagungen
In seiner jüngsten Sitzung hat der Wernauer Gemeinderat zwar eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet: Dringende Entscheidungen stehen aber noch aus.
In seiner jüngsten Sitzung hat der Wernauer Gemeinderat zwar eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet: Dringende Entscheidungen stehen aber noch aus.
Die Besucherinnen und Besucher, aber auch die Kommunalparlamentarier sowie die vollbesetzte Verwaltungsbank erlebten in Wernau unlängst eine nicht so ganz alltägliche Gemeinderatssitzung. Allerdings weder wegen der sommerlichen Hitze noch wegen der mit 14 Punkten gut gefüllten Tagesordnung.