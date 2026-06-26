Wernau: Auf die Beratungen folgen die Vertagungen

Die Besucherinnen und Besucher, aber auch die Kommunalparlamentarier sowie die vollbesetzte Verwaltungsbank erlebten in Wernau unlängst eine nicht so ganz alltägliche Gemeinderatssitzung. Allerdings weder wegen der sommerlichen Hitze noch wegen der mit 14 Punkten gut gefüllten Tagesordnung.

Denn beraten und damit abgearbeitet wurde letztlich alles: entschieden indes nicht. Von neun tatsächlich zur Beschlussfassung vorgesehenen Themen wurde, jeweils nach längerer Debatte, gleich ein Drittel vertagt - mithin die heißen Eisen, die in der Stadt Kontroversen auslösen und/oder für Schmerzen sorgen könnten.

Die Zeit drängt - gerade bei den Themen, die verschoben wurden

Fest steht zweierlei: Bei den in einer Woche anstehenden Feierlichkeiten zum 750-Jahr-Jubiläum der Stadt gibt es erstmal keinen Anlass, sich über irgendwelche Entscheidungen zu ärgern. Sicher ist aber auch, dass die Juli-Sitzung der Räte abermals ziemlich vollgepackt sein wird. Denn die Zeit drängt - gerade bei den Themen, die verschoben wurden.

So werden die Eltern, darauf wies Bürgermeisterin Christiane Krieger mit Nachdruck hin, erst sehr kurzfristig erfahren, ob und in welcher Höhe ihre Beiträge für die Kinderbetreuung von September an nach oben gehen. Die Verwaltung hatte in ihrem Antrag die Gebühren gemäß den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände anheben wollen.

Eine Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung wird für die Eltern recht kurzfristig kommen

Dies wiederum missfiel der SPD-Fraktionsvorsitzenden Petra Binz, aus deren Sicht „da ein anderer Ansatz her muss“. Joachim Gelewski (Wernauer Bürgerliste) wiederum störte sich an der Beratungsfolge, da der Beirat für Bildung und Erziehung zwar per Mail zu dem Thema befragt worden sei, sich das nächste Mal aber erst am 20. Juli zu einer Sitzung treffe. Vertagung Nummer eins wurde direkt im Nachgang beschlossen.

Ein Beschluss zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung fiel ebenfalls nicht, obwohl Einigkeit darüber bestand, dass das bestehende Domizil in der Friedrichstraße dringend geräumt werden sollte und dass 41 Geflüchtete aus der Ukraine ebenso dringend untergebracht werden müssen.

Die Tagesordnung der Juli-Sitzung dürfte ziemlich üppig ausfallen

Der Verwaltungsvorschlag, die Pension 21, also das ehemalige Badhotel, sowie ein noch zu erstellendes Gebäude in der Kirchheimer Straße anzumieten, stieß dennoch nicht auf Gegenliebe. Mehrere Fraktionen beklagten, dass es noch zu viele offene Fragen in dieser Sache gebe, weshalb diese nicht entscheidungsreif sei. Krieger bat dringend darum, „uns diese offenen Fragen zukommen zu lassen“.

Offen blieb zudem auch, ob denn die Wernauer Sportfreunde - ebenso wie im vergangenen Jahr der Turn- und Sportverein - einen städtischen Zuschuss zur Errichtung eines Kunstrasenfeldes bekommen sollen. Die Verwaltung schlug vor, diesen nicht zu gewähren, was wiederum im Gremium ein geteiltes Echo fand.

Aufgrund der Gleichbehandlung müsste man eigentlich schon, meinte etwa der FWV-Fraktionsvorsitzende Alfred Freistädter, während Stefan Redle (Bürgerliste) die „Vergleichbarkeit der Maßnahmen fehlte“. Mehrheitlicher Tenor: Vertagen, abwarten wie der Landessportbund seinerseits über den Förderantrag entscheidet - und dann beschließen. Wie bereits gesagt: Die Tagesordnung der Juli-Sitzung dürfte ziemlich üppig ausfallen.