18-Jährige fährt zu schnell in Ausfahrt – Kollision mit 43-Jährigem

Am Freitagmittag ist eine 18-Jährige im Kreis Plochingen mit einem 43-Jährigen kollidiert, da sie mit ihrem Ford Fiesta in der Ausfahrt zu schnell unterwegs war und in den Einmündungsbereich schlitterte.

ljy 25.01.2025 - 13:41 Uhr

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag im Bereich der Ausfahrt der B313 auf die L1207 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 12.50 Uhr eine 18-Jährige in einem Ford Fiesta auf der B313 von Nürtingen kommend in Richtung Plochingen unterwegs.