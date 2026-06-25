Der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende zieht ins Allgäu. Seinen Sitz im Ratsgremium Wernau nimmt künftig die Konrektorin der Schlossgartenschule ein.
25.06.2026 - 11:00 Uhr
Es ist zweifellos eine kommunalpolitische Zäsur: Nach 22 Jahren ging die Ära von Jens Müller im Wernauer Gemeinderat am vergangenen Montagabend zu Ende. Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende zieht zu seiner Lebensgefährtin ins Allgäu - und muss deshalb logischerweise und der Gesetzeslage entsprechend - sein Wahlamt aufgeben.