Der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende zieht ins Allgäu. Seinen Sitz im Ratsgremium Wernau nimmt künftig die Konrektorin der Schlossgartenschule ein.

Es ist zweifellos eine kommunalpolitische Zäsur: Nach 22 Jahren ging die Ära von Jens Müller im Wernauer Gemeinderat am vergangenen Montagabend zu Ende. Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende zieht zu seiner Lebensgefährtin ins Allgäu - und muss deshalb logischerweise und der Gesetzeslage entsprechend - sein Wahlamt aufgeben.

Ihm folgt, gemäß den Ergebnissen bei der Kommunalwahl 2024, Mara Pfeffer nach. Die 51-Jährige ist in Wernau keineswegs ein unbekanntes Gesicht, da sie bereits seit geraumer Zeit an der Schlossgartenschule unterrichtet - und dort obendrein als Konrektorin fungiert.

Mara Pfeffer (CDU) rückt in den Gemeinderat nach. Foto: Andreas Pflüger

Im Juni 2004 wurde Müller erstmals in den Wernauer Gemeinderat gewählt, nachdem ihn sein damaliger Vorgesetzter bei der Polizei mit den Worten „i muss was mit dir schwätza“ zu sich gebeten und ihm vorgeschlagen hatte, auf der CDU-Liste zu kandidieren. Mehrmals wurde Müller für weitere Amtsperioden wiedergewählt und übernahm immer mehr Verantwortung.

Bürgermeisterin Christiane Krieger rückte in ihrer Dankesrede unter anderem Müllers Wirken im Verkehrsausschuss, aber auch seinen Einsatz im Bereich der Sicherheit in den Fokus: „Die Wiedereinführung der Sirenenalarmierung war Ihr Baby“. Zudem würdigte sie seine achtjährige Zeit als CDU-Fraktionsvorsitzender und die beiden vergangenen Jahre, in denen der 55-Jährige das Amt als zweiter ehrenamtlicher Stellvertreter der Bürgermeisterin inne hatte. Diesen Posten übernimmt künftig Oliver Bleicher (CDU).

Krieger: „Ja, Sie haben Spuren hinterlassen“

„Sie haben mitgestaltet, dabei aber die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt stets im Blick gehabt. Ja, Sie haben Spuren hinterlassen“, ergänzte Krieger, was seine Nachfolgerin als CDU-Fraktionsvorsitzende, Carmen Hermann, ausdrücklich bestätigte und Müllers „offenes Ohr“ für die Bürgerinnen und Bürger lobte.

Dieser wiederum sprach rückblickend von „einer wertvollen Zeit“ und fasste sein Tun kurz und knapp zusammen: „Ich war sehr gerne Stadtrat“.