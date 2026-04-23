Wertvoller Fund Goldbarren für die Gemeindekasse
Das sächsische Bannewitz kann dank eines Funds 40 000 Euro an örtliche Vereine verschenken.
Das sächsische Bannewitz kann dank eines Funds 40 000 Euro an örtliche Vereine verschenken.
Es hätte nicht des römischen Schriftstellers Lucius Apuleius bedurft, um zu erahnen, wie im Klärwerk der sächsischen Gemeinde Bannewitz die Korken geknallt haben. In seinem Roman „Der goldene Esel“ schreibt Apuleius, der von 123 bis zum Jahr 170 gelebt hat: Es werde „über-, doppelt und mehrfach glücklich, wer auf Gold und Kleinodien tritt“. Das ist vor einem halben Jahr einem Klärwärter aus Bannewitz beim Rasenmähen passiert.