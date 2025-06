In Mönsheim haben die Besucherinnen und Besucher zwei Tage lang rund um die Reitschule Popp das Westernfestival gefeiert.

Stefanie Köhler 01.06.2025 - 16:33 Uhr

Goldschürfen und Ponyreiten für Kinder, Country und Line Dance, Bogenschießen und Axtwerfen, Reitvorführungen und Western-Theater – was als ein Höhepunkt gilt – außerdem ein Bullriding-Wettbewerb: Beim Westernfestival in Mönsheim war am Wochenende eine Menge geboten. Die Veranstaltung auf dem Pferdehof Popp lockte bereits zur Eröffnung durch den Revolverhelden Gawan am Samstagvormittag wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters an. Viele helfende Hände haben mit angepackt, damit sich das Gelände der Reitschule zum bereits siebten Mal in eine Westernstadt verwandelt. Die Fassaden und einzelnen Aktionen würden mit viel Liebe zum Detail und in wochenlanger Arbeit aufgebaut mit dem Ziel, für eine authentische Stimmung zu sorgen, betonen die Veranstalter.