Im besetzten Westjordanland setzten israelische Soldaten Tränengas gegen palästinensische Schulkinder ein. Die Kinder protestierten gegen die Blockade ihrer Schule durch Siedler.
Im von Israel besetzten Westjordanland haben israelische Soldaten am Montag Tränengas gegen eine Gruppe palästinensischer Schulkinder eingesetzt. Wie Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigten, richtete sich der Einsatz gegen eine Schülergruppe im Dorf Umm al-Chair im südlichen Westjordanland, die gegen die Blockade ihrer Schule durch israelische Siedler protestierte. Auf AFP-Nachfrage bestätigte die israelische Armee, eine "ungewöhnliche Versammlung" in der Region aufgelöst zu haben. Verletzte seien nicht gemeldet worden, zum Einsatz von Tränengas äußerte sich die Armee jedoch nicht.