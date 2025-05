Im Westjordanland feuern israelische Soldaten bei einem Besuch von Diplomaten Schüsse ab. In der EU wird das Vorgehen als inakzeptabel bezeichnet. Es gibt Konsequenzen.

red/dpa 21.05.2025 - 18:28 Uhr

Schüsse israelischer Streitkräfte in Richtung einer Delegation ausländischer Diplomaten im besetzten Westjordanland sorgen in der Europäischen Union für Empörung. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte Israel in einer ersten Reaktion nachdrücklich auf, den Vorfall zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. „Jegliche Bedrohung des Lebens von Diplomaten ist inakzeptabel“, sagte sie.