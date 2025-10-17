Ein elfjähriger Junge ist im Westjordanland von israelischen Soldaten tödlich getroffen worden. Laut Familie saß er vor dem Haus, als das Militär auf Steinewerfer schoss.

Ein elfjähriger Junge ist nach Angaben seiner Familie und der palästinensischen Behörden von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland erschossen worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte am Freitag mit, Mohammad Hallak sei am Donnerstag in Al-Rihija südlich von Hebron von israelischen Soldaten erschossen worden.

Der Onkel des Jungen, der ebenfalls Mohammed Hallak heißt, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Kind habe während einer Auseinandersetzung zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Jugendlichen vor seinem Haus gesessen. Die Soldaten hätten auf die älteren Jungen geschossen, aber seinen elfjährigen Neffen getroffen und getötet.

Mindestens 986 Palästinenser durch Armee und israelische Siedler getötet

Die israelische Armee gab an, die Soldaten hätten auf Steinewerfer geschossen. Dabei seien "Treffer festgestellt" worden.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor mehr als zwei Jahren hat auch die Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland zugenommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinenserbehörde wurden in diesem Zeitraum mindestens 986 Palästinenser von der Armee und israelischen Siedlern getötet. Im selben Zeitraum wurden nach israelischen Angaben insgesamt mindestens 43 israelische Zivilisten und Soldaten bei palästinensischen Angriffen oder während israelischer Militäreinsätze getötet.

Die Zahl der im Westjordanland getöteten Kinder und Jugendlichen ist seit Jahresbeginn stark angestiegen. Im April war ein palästinensischer Teenager, der auch die US-Staatsbürgerschaft hatte, von Soldaten erschossen worden. Im Juni wurden ein 14-Jähriger und im Juli ein 15-Jähriger erschossen. Jedes Mal hieß es von israelischer Seite, die Jugendlichen hätten Steine auf Soldaten geworfen.