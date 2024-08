Israels Armee: Hamas-Führer in Dschenin und weitere getötet

Israel geht im Westjordanland weiter gegen militante Palästinenser vor. Einsatzkräfte töten dabei eigenen Angaben nach nun den Führer der Hamas in Dschenin.

red/dpa 30.08.2024 - 10:54 Uhr

Israel hat bei dem groß angelegten Militäreinsatz im nördlichen Westjordanland nach eigenen Angaben den für die Stadt Dschenin zuständigen Hamas-Führer getötet. Wissam Chasim sei in einem Fahrzeug in der Gegend unterwegs gewesen, hieß es in einer Erklärung der Armee, des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie der israelischen Polizei. Er habe Anschläge geplant und ausgeführt.