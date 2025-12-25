Bei einem Angriff israelischer Siedler im Westjordanland wurde ein acht Monate altes Mädchen verletzt. Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest, nachdem Steine geworfen wurden.
25.12.2025 - 21:52 Uhr
Bei einem Angriff israelischer Siedler im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein achtmonatiger Säugling verletzt worden. Das Mädchen habe bei dem Angriff am späten Mittwochabend "leichte Verletzungen im Gesicht und am Kopf" davongetragen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die israelische Polizei gab die Festnahme von fünf israelischen Siedlern wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an dem Angriff bekannt.