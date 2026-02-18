Der ultrarechte Politiker Smotrich möchte die Osloer Verträge aufheben und Palästinenser aus Gaza und dem Westjordanland vertreiben. Kritiker sehen darin eine faktische Annexion.
18.02.2026 - 10:03 Uhr
Der ultrarechte israelische Finanzminister Bezalel Smotrich will sich israelischen Medienberichten zufolge in seiner nächsten Amtszeit dafür einsetzen, die „Migration“ von Palästinensern aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zu fördern. "Wir werden die verfluchten Osloer Verträge endgültig, formell und praktisch, aufheben und einen Weg zur Souveränität beschreiten, während wir gleichzeitig die Auswanderung aus Gaza sowie Judäa und Samaria fördern", sagte Smotrich am späten Dienstagabend unter Verwendung des biblischen Begriffs für das Westjordanland.