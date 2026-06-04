Wet-Open in Sindelfingen: Rauchverbot gilt auch für 15.000 Technofans

Wenn am Freitag, 10. Juli, mit Paul Kalkbrenner einer der größten Könner der Elektromusik-Szene in Sindelfingen Musik macht, die Sonne vom Himmel aufs Freibad knallt und die Beats in den Ohren, werden junge Menschen aus halb Süddeutschland im Freibad diesen Taumel genießen. Für nicht wenige gehört dazu entweder die Zigarette – oder bei jungen Leuten deutlich beliebter das Vapen einer E-Zigarette.

Da aber seit dem 1. Juni vielerorts Rauchverbote gelten, die es bisher nicht gab, müssen sich Raucher auch beim Konzertwochenende im Sindelfinger Freibad umstellen. „Auf dem Freibadgelände besteht ein Rauchverbot. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben werden bei beiden Veranstaltungen ausgewiesene Raucherbereiche eingerichtet. Gäste außerhalb dieser Bereiche werden entsprechend angesprochen“, sagt Konrad Hünerfeld, Sprecher der Stadt Sindelfingen.

Dabei muss man sagen: Dieses Jahr wird die elfte Auflage des Wet-Open-Air im Freibad von Sindelfingen gefeiert. Im Jahr 2015 fand das Elektro-Festival zum ersten Mal statt, damals noch im Freibad Gärtringen. Das platzte jedoch nach einigen Jahren aus den Nähten. Seit 2019 steigt der Rave im Freibad Sindelfingen. In der Coronazeit musste das Festival zweimal ausfallen. Dabei darf erwähnt werden: Die Polizei meldete keine größeren Vorkommnisse vom Festival – auch wenn es im Umfeld der Veranstaltung immer wieder Ärger wegen Müll und Lärm gab.

Nicht zuletzt wirtschaftlich dürfte die Technosause ein Gewinn für Sindelfingen sein – 15.000 Menschen lassen zwar eventuell unangenehme Dinge zurück, aber auch jede Menge Geld. Und das Positive soll weiter überwiegen – darf man annehmen, sonst hätte die Stadt keine Konzession vergeben.

Um eine Akzeptanz in der Bevölkerung und den angrenzende Unternehmen zu bewahren, wuchsen die Anforderungen an die Organisatoren, die immer wieder mit Beschwerden konfrontiert wurden, zuletzt erst im vergangenen Jahr. Damals hagelte es unter anderem Beschwerden der Dream-Bowl-Geschäftsführerin, deren Unternehmen und Freigelände in unmittelbarer Nähe zum S-Bahn-Halt Goldberg unter anderem zur Notdurft herhalten musste. Von dort gab es einen Shuttleservice zum Freibad.

Stress gab es auch wegen der langwierigen Abbauarbeiten und eines Rasens, der teils ziemlich gelitten hatte.

All das hatte der Veranstalter im vergangenen Jahr aufgenommen und Besserung versprochen. Man habe Schwachstellen direkt aufgenommen und werde Anpassungen und Verbesserungen bei der Besucherlenkung, Sichtbarkeit von Sicherheitskräften und dem Schutz angrenzender Bereiche umsetzen, ließ der Projektleiter Philip Dambacher dazu wissen.

Auch vonseiten der Stadt wird einiges gefordert: Man habe einen Lärmschutzingenieur, einen eigenen Reinigungsdienstleister sowie Kontroll- und Reinigungswege festgelegt. All das gehöre zu einem „umfassenden Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept der Permanent Entertainment GmbH, das jährlich fortgeschrieben und eng mit der Stadt Sindelfingen eng abgestimmt“ werde.

Und die Stadt will diese Verbesserungen ganz offenbar auch kontrollieren: „Für die diesjährigen Veranstaltungen wurden zudem weitere Optimierungen vorgenommen, unter anderem zum Schutz der Veranstaltungsflächen bei möglichen Regenereignissen“, sagt Hünerfeld. Die Maßnahmen und deren Umsetzung werden durch die Stadt begleitet und kontrolliert.

Für das Rauchverbot sei tatsächlich keine Ausnahmegenehmigung angedacht, sagt auch der Veranstalter auf Nachfrage. Wie das bei mehr als 15.000 Menschen, die dicht an dicht feiern und tanzen, kontrolliert wird, wird die Nachschau nach dem 11. Juli zeigen.