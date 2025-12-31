Bei herrlichem Sonnenschein und vor rund 5.000 Fans glänzt Skispringerin Selina Freitag zum Jahresabschluss. Eine Slowenin hängt die Konkurrenz bei der Two-Nights-Tour klar ab.

Garmisch-Partenkirchen - Skispringerin Selina Freitag hat dem deutschen Team erstmals einen Podestplatz bei einem Wettbewerb der Two-Nights-Tour beschert. Die 24-Jährige schaffte es in Garmisch-Partenkirchen auf Weiten von 127 und 135,5 Metern und musste sich als Zweite nur der slowenischen Siegerin Nika Prevc geschlagen geben.

Prevc (136,5 und 134,5 Meter) deklassierte im letzten Wettbewerb des Jahres 2025 die komplette Konkurrenz. Dritte wurde die Japanerin Nozomi Maruyama, die den Gesamtweltcup angeführt.

"Ich genieße es gerade richtig. Ich war ein bisschen nervös, dachte mir dann aber: Ich freue mich drauf. Bei dem Wetter ist es echt cool", sagte Freitag im ZDF zu dem Wettbewerb vor rund 5.000 Zuschauern. Nach dem dritten Platz von Katharina Schmid in Engelberg war es überhaupt erst der zweite Podestplatz der deutschen Frauen in diesem Winter. Freitag zeigte dem Publikum stolz die Faust.

Größere Kulisse als im Vorjahr

Hinter Freitag schafften es auch Agnes Reisch und Schmid, die punktgleich auf Rang acht landeten, in den zweiten Durchgang der besten 20 Springerinnen. "Es macht richtigen Spaß, das Wetter ist perfekt und es sind Zuschauer da", sagte Schmid.

Die Kulisse war sichtbar größer als im Vorjahr, als rund 3.000 Anhänger an der Schanze waren. Damals hatte der Wettbewerb noch nach der Männer-Qualifikation unter Flutlicht stattgefunden, diesmal davor bei Sonnenschein.

Letzte Ausgabe der Two-Nights-Tour?

Die Two-Nights-Tour mit Wettbewerben auf den beiden deutschen Schanzen der Vierschanzentournee wird zum dritten Mal ausgetragen. Prevc befindet sich auf Kurs, das Event zum dritten Mal für sich zu entscheiden. An Neujahr (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) wartet in Oberstdorf das zweite Springen der Two-Nights-Tour.

Im kommenden Jahr soll das Format von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden. Das Traditionsevent um den Jahreswechsel findet in diesem Winter zum 74. Mal ausschließlich für Männer statt.