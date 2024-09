Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche droht Google eine Schlappe vor Gericht. Erneut geht es um den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung. Es geht um viel Geld.

dpa 18.09.2024 - 04:30 Uhr

Luxemburg - Vor dem Gericht der EU geht es am Mittwoch erneut um eine Wettbewerbsstrafe gegen Google. Die EU-Kommission verhängte 2019 ein Bußgeld von 1,49 Milliarden Euro und warf dem Google missbräuchliche Praktiken in der Online-Werbung vor. Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, hieß es damals. Bei "AdSense for Search" können andere Internetseiten Google-Suchmasken einbinden. Finanziell ist "AdSense" für Google eher ein Nischenprodukt. Der Tech-Riese nahm eigenen Angaben zufolge schon vor der Entscheidung der EU-Kommission Änderungen am Modell vor und wehrte sich anschließend gegen die Strafe vor dem Gericht der EU, das nun sein Urteil verkündet.