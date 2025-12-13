Wettbewerb für Areal Kaufland, Rewe oder ein anderer Laden – wer macht das Rennen in Vaihingen?
Welcher Markt passt am besten in die Innenstadt von Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) – und schadet nicht dem Einzelhandel?
Einige Namen kursieren in der Stadt: unter anderem Rewe und Kaufland – wer am Ende die Nase vorn hat, werden die nächsten Wochen zeigen. Immerhin steht der Sieger des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs für das zentrale Quartier „Graben–Friedrichstraße“ in Vaihingen an der Enz jetzt fest: Die Freiburger K9-Architekten überzeugten die 17-köpfige Jury mit ihrem Entwurf.