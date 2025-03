Die Ludwigsburger Rutschmeisterschaft 2025 findet am Samstag, 22. März, im Stadionbad statt. Jung und Alt sind bei dem regionalen Wettbewerb willkommen.

Maximilian Seidel 16.03.2025 - 17:00 Uhr

Los geht‘s mit dem kompetitiven Rutschvergnügen am Samstag, 22. März, ab 14 Uhr, ab 13 Uhr kann man sich im Stadionbad direkt an der Rutsche anmelden. Die Teilnahme an der Rutschmeisterschaft ist kostenlos und im Eintrittspreis enthalten. Es gibt vier Wertungsklassen: Damen und Herren (ab 16 Jahren), sowie Junioren (11 bis 15 Jahre) und Kinder (6 bis 10 Jahre). Es finden jeweils drei Durchgänge statt, von denen die zwei schnellsten zum Gesamtergebnis addiert werden. Wie bei Olympia schaffen es in jeder Klasse die drei besten Rutschenden aufs Treppchen und werden mit einer Urkunde und einem Überraschungspaket bedacht.