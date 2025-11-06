Bei einem Miss-Universe-Event in Bangkok legt sich ein Organisator mit Miss Mexico an – und löst einen Aufstand der Schönheitsköniginnen aus. Wie geht es weiter bei dem Beauty Contest?
06.11.2025 - 11:00 Uhr
Bangkok - Bei einem Miss-Universe-Vorbereitungsevent in Thailand ist es zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verließen die Veranstaltung, nachdem der thailändische Organisator Nawat Itsaragrisil öffentlich Miss Mexico, Fatima Bosch, vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen hatte.