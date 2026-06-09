Wettbewerb StartUp Teens: Schülerinnen entwickeln App, die Lebensmittelverschwendung verhindert

Es gibt Menschen, die reagieren allein auf das Wort gereizt: Nachhaltigkeit. Das ist für manche der fleischlose Tag in der Kantine, der Plastik-Deckel, den man beim Trinken zur Seite halten muss, und Parkplätze, die Fahrradstraßen weichen. Und dann gibt es Schülerinnen, die unter anderem ihre Pfingstferien opfern, um an einer Idee zu arbeiten, von der sie überzeugt sind. Eben gerade, weil sie nachhaltig ist. Anja Leibold und Viktoria Grabovica, zwei Elftklässlerinnen des Ludwigsburger Goethe-Gymnasiums, wollen nach Berlin. Als Teilnehmerinnen des Wettbewerbs „StartUp Teens“ haben sie es mit ihrer Geschäftsidee „Scan&Eat“ in die zweite Runde geschafft – und hoffen nun auf die letzten Stimmen zum Einzug ins Finale.

Ihre Idee setzt dort an, wo es wehtut. Beim Geldbeutel, aber auch bei der Wertschätzung von Lebensmitteln. Jeder kennt das Problem: Man hat eingekauft, der Joghurt-Becher ist in die Tiefen des Kühlschranks gerutscht und wenn man ihn hinter dem Essiggurken- und Marmeladenglas wieder nach vorne befördert hat, schimmelt der Joghurt schon längst. Anderes Szenario: Man geht noch kurz spontan einkaufen und fragt sich vor dem Kühlregal, wie voll die Milch zuhause eigentlich noch ist.

Nutzer sollen weniger Lebensmittel wegwerfen

Mit Anjas und Viktorias Web-App sollten diese Situationen nicht mehr eintreten, erklären sie bei einem Treffen in ihrer Schule. In einem ersten Schritt scannen Kunden ihren Kassenzettel. Die App erfasst die Lebensmittel darauf automatisch und zeigt sie dem Nutzer mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum an. Naht das Ablaufdatum, schickt sie eine Erinnerung. Der Nutzer kann zudem angeben, ob das Produkt halb voll oder schon fast leer ist. Auch dann schickt sie eine Erinnerung. Außerdem schlägt die App Rezepte vor, aus den Lebensmitteln, die der Kunde noch zuhause hat. „So behält man den Überblick über Vorräte, kann gut und gesund kochen und muss außerdem keine Lebensmittel wegwerfen, weil sie vergessen werden“, erklären die Schülerinnen.

Die Schülerinnen besuchen die elfte Klasse des Goethe-Gymnasiums in Ludwigsburg. Foto: Andreas Essig

Mit „Scan&Eat“ standen sie in der Kategorie „Impact and Sustainability“ (Deutsch: Auswirkung und Nachhaltigkeit) zwischenzeitlich auf Platz eins. Bis zum 10. Juni um 15 Uhr kann unter www.startupteens.de/challenge-2026/voting/ noch dafür abgestimmt werden. Die Gewinner der Abstimmung fahren nach Berlin und stellen mit den ersten beiden Plätzen aller sieben Kategorien vor einer Jury ihre Idee vor. Überzeugen sie damit, gewinnen sie 10.000 Euro. „Wir wollen nicht nur gewinnen, wir wollen unsere Idee mit dem Preisgeld weiterentwickeln“, erklärt die 16-jährige Viktoria. Vorgesehen sei auch eine App für das Handy, die sei im Finanzierungsplan schon einkalkuliert. Seit März sammeln sie Kassenzettel, trainieren damit die KI und machen Werbung für ihre Idee. „Mittlerweile wird man überall darauf angesprochen, wie es läuft und ob wir schon weitergekommen sind“, sagt Viktoria.

„Nachhaltigkeit ist kein Trend“

Mit ihrem späteren Berufswunsch hat die Idee nichts zu tun. Anja möchte Mechatronik studieren, Viktoria am Finanzamt dual den Bachelor of Laws. Der Antrieb hinter den vielen Stunden Arbeit: die eigene Überzeugung. „Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern die Realität. Wir wollen sie simpel und alltagstauglich machen“, sagt die 17-jährige Anja. Sie seien erschrocken gewesen, als sie mitbekommen hätten, wie viele Lebensmittel täglich weggeschmissen werden, ergänzt ihre Freundin und Nebensitzerin Viktoria. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass andere Menschen hungern.“ Wasser sparen, Fahrrad fahren, nur Lebensmittel einkaufen, die man auch wirklich verbrauchen kann: Die beiden versuchen in ihrer Freizeit, einen Beitrag zu leisten. „Ich denke, in unserer Generation haben Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung und ein Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit einen ganz hohen Stellenwert“, sagt Anja.

Die Non-Profit-Initiative Startup Teens will Jugendlichen relevante Fähigkeiten vermitteln. „Dinge, die sie in der Schule nicht lernen, wie unternehmerisches Denken, Coding und Persönlichkeitsentwicklung“, heißt es auf der Webseite. Aktuell liegt Deutschland dem Global Entrepreneurship Monitor zufolge auf Platz 36 von 54 untersuchten Nationen, wenn es um unternehmerische Bildung an den Schulen geht. Dabei hätte diese positive Effekte: signifikant mehr Gründungen nach der Schulzeit und nachhaltig erfolgreichere Unternehmen.

Aber es gebe Hoffnung, sagen die Veranstalter: 64 Prozent der 16- bis 25-Jährigen in Deutschland möchten ihre eigene Idee selbstständig als Unternehmer oder innerhalb eines Unternehmens verwirklichen, fühlen sich aber durch ihre Schul- und Ausbildung nicht dazu befähigt. „Schon 2015 sind wir mit Startup Teens angetreten, dies zu ändern – und zwar für alle Jugendlichen unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Background“, heißt es auf der Webseite von Startup Teens.