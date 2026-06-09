Wettbewerb StartUp Teens: Schülerinnen entwickeln App, die Lebensmittelverschwendung verhindert

Es gibt Menschen, die reagieren allein auf das Wort gereizt: Nachhaltigkeit. Das ist für manche der fleischlose Tag in der Kantine, der Plastik-Deckel, den man beim Trinken zur Seite halten muss, und Parkplätze, die Fahrradstraßen weichen. Und dann gibt es Schülerinnen, die unter anderem ihre Pfingstferien opfern, um an einer Idee zu arbeiten, von der sie überzeugt sind. Eben gerade, weil sie nachhaltig ist. Anja Leibold und Viktoria Grabovica, zwei Elftklässlerinnen des Ludwigsburger Goethe-Gymnasiums, wollen nach Berlin. Als Teilnehmerinnen des Wettbewerbs „StartUp Teens“ haben sie es mit ihrer Geschäftsidee „Scan&Eat“ in die zweite Runde geschafft – und hoffen nun auf die letzten Stimmen zum Einzug ins Finale.