Wie essen Sie ihre Maultaschen? Fünf Passanten aus Stuttgart erzählen, wie sie die „Herrgottsbscheißerle“ am liebsten mögen. Und in einem Wettbewerb wird das beste Rezept gesucht.
22.01.2026 - 08:00 Uhr
Die Maultasche ist weit über das Schwabenland hinaus bekannt. Doch Maultasche ist nicht gleich Maultasche: Für die „Herrgottsbscheißerle“ gibt es unzählbar viele Rezepte. Im Rahmen der baden-württembergischen Maultaschenmeisterschaft suchen wir nun die besten Koch-Ideen. Bis zum 15. Februar können Vorschläge eingesendet werden. Doch nicht nur die Rezepte unterscheiden sich – auch die Vorlieben der Maultaschenesser gehen weit auseinander. Wir haben in Stuttgart deshalb fünf Liebhaber gefragt: „Wie essen Sie denn Ihre Maultaschen?“