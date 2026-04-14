Nach einer verlorenen Wette gibt es nun eine Herrenberger Stadtschokolade. Die Tafel soll auch zu einem Aushängeschild für die Stadt als Fair-Trade-City werden.
14.04.2026 - 14:28 Uhr
Am Anfang stand eine Wette mit dem Herrenberger Oberbürgermeister Nico Reith: Sollte es Schülerinnen und Schülern der Hilde-Domin-Schule gelingen, an einem Samstag auf dem Wochenmarkt mehr als die Hälfte seines Körpergewichts in Schokolade zu verkaufen, würde er sich für eine „Faire Stadtschokolade Herrenberg“ einsetzen.