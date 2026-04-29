Der Freitag und der Samstag werden in der Region sonnig und warm. Anders sieht es dann am Sonntag aus.

Der April zeigt sich in diesem Jahr außergewöhnlich trocken. Stabile Hochdruck Wetterlagen brachten in den vergangenen Wochen viel Sonnenschein, Regen blieb dagegen Mangelware. Während in einem durchschnittlichen April etwa 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, sind es in diesem Jahr nur 10 bis 15 Liter im Landkreis. Zudem trocknet ein böiger Ostwind den Boden immer weiter aus, wodurch auch die Waldbrandgefahr erheblich ansteigt.

In den kommenden Tagen bleibt uns das trockene und sonnige Wetter erhalten, die Temperaturen steigen am Samstag bis 26 Grad. An diesem Freitag starten wir in einen sonnigen Vormittag, die Temperaturen zeigen sich in der Früh noch recht frisch. Bei einem böigen, teils auch stürmischen Ostwind scheint die Sonne tagsüber ungestört.

Hohe Sonnenbrandgefahr

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte von 15 Grad im Schwäbischen Wald, 18 Grad werden im Neckartal erreicht. In der Nacht zu Freitag bleibt der Himmel sternenklar, der Wind nimmt deutlich ab. Bis zur Früh sinken die Tiefstwerte auf 5 bis 2 Grad.

Am 1. Mai erwartet uns sonniges Frühsommerwetter. Den Tag über scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel herab, dabei herrscht hohe Sonnenbrandgefahr. Bei einem böigen Ostwind steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 19 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 23 Grad werden es zwischen am Mittleren Neckar. Die Nacht zu Samstag zeigt sich erneut sternenklar, bei Tiefstwerten von 7 Grad.

Samstagabend steigt das Gewitterrisiko

Der Samstag bringt uns verbreitet den ersten Sommertag des Jahres. Bei viel Sonnenschein steigt die Temperatur im Tagesverlauf kräftig nach oben, die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 23 und 26 Grad. Mit der Wärme erreicht uns auch feuchtere Luft aus Süden, dadurch steigt am Abend das Schauer- und Gewitterrisiko etwas an.

Etwas unbeständiger präsentiert sich der Sonntag. Tagsüber bleibt der Himmel oft bedeckt, die Sonne zeigt sich im Tagesverlauf nur vereinzelt. Lokal kann es bis zum Mittag ein paar Regenschauer geben, die Mengen bleiben aber sehr gering. Mit Höchstwerten von 17 bis 19 Grad wird es etwas kühler sein.