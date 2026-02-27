Wetter am Wochenende: 21 Grad am Freitag! Wie wird’s am Wochenende im Kreis Ludwigsburg?

 
1
Sonne über den Feldern bei Großbottwar. Foto: Yannick Garbe

Im Kreis Ludwigsburg steigt das Thermometer an diesem Freitag noch einmal weiter. Am Wochenende sieht die Wetterlage etwas anders aus.

Ludwigsburg: Yannick Garbe

Mit südlicher Windrichtung wird derzeit außergewöhnlich warme Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns geführt. Vor allem an diesem Freitag steigen die Temperaturen auf Werte mehr als 20 Grad. Am Wochenende wird es von Westen etwas wolkiger und kühler, für die neue Woche kündigt sich allerdings erneut frühlingshaftes Wetter an.

 

Der Freitag bringt sonniges Frühlingswetter mit sich. In der Früh halten sich noch einzelne Nebelfelder entlang von Neckar oder auch Murr, ansonsten scheint die Sonne tagsüber ungestört. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 17 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 21 Grad werden im Neckartal erreicht. Der Wind weht dazu schwach aus südlicher Richtung.

In der Nacht zu Samstag bleibt es bei geringer Bewölkung trocken, die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad.

Dichte Wolken am Samstagnachmittag

Am Samstag erwartet uns zweigeteiltes Wetter in der Region. Der Vormittag präsentiert sich trocken, dazu scheint verbreitet die Sonne zwischen einzelnen Wolkenfeldern. Ab der Mittagszeit ziehen vom Schwarzwald dichte Wolken heran, die am Nachmittag für einzelne Regentropfen sorgen können. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 11 Grad im Schwäbischen Wald und 14 Grad am Neckar.

In der Nacht zu Sonntag bleibt der Himmel stark bewölkt, dazu fällt etwas Regen, die Tiefstwerte sinken auf 5 Grad.

Sonne am Sonntagnachmittag

Der Sonntag bringt trockenes Wetter mit sich. Tagsüber erwartet uns ein Wechsel aus kompakten Quellwolken und Sonnenschein. In der zweiten Tageshälfte lockert die Bewölkung weiter auf, nachmittags scheint die Sonne oft ungestört. Die Temperaturen erreichen 11 Grad im Schwäbischen Wald, milde 14 Grad im Neckartal. Der Wind weht dazu nur schwach aus Südosten.

In der neuen Woche sorgt ein Hoch für freundliches Wetter, bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad setzt sich das sonnige Frühlingswetter in der ersten Märzwoche weiter fort.

Weitere Themen

Weitere Artikel zu Wetter Wettervorhersage Frühling Sonne
 
 