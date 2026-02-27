Wetter am Wochenende 21 Grad am Freitag! Wie wird’s am Wochenende im Kreis Ludwigsburg?
Im Kreis Ludwigsburg steigt das Thermometer an diesem Freitag noch einmal weiter. Am Wochenende sieht die Wetterlage etwas anders aus.
Mit südlicher Windrichtung wird derzeit außergewöhnlich warme Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns geführt. Vor allem an diesem Freitag steigen die Temperaturen auf Werte mehr als 20 Grad. Am Wochenende wird es von Westen etwas wolkiger und kühler, für die neue Woche kündigt sich allerdings erneut frühlingshaftes Wetter an.