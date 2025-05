Das Wochenende in Stuttgart startet mit frühsommerlicher Wärme und viel Sonnenschein. Doch am Sonntag drohen Gewitter.

Wer den Start ins Wochenende unter freiem Himmel genießen möchte, kann sich am Freitag und Samstag auf ideales Wetter freuen. Die Temperaturen steigen bei viel Sonnenschein auf bis zu 30 Grad. Doch die Hitze bleibt nicht ohne Folgen – am Sonntag drohen Schauer und teils kräftige Gewitter, pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn.

Bis zu 27 Grad am Freitag in Stuttgart

Bereits am Freitagnachmittag wird das Thermometer in Stuttgart angenehme Werte um die 27 Grad zeigen. „Aus südwestlicher Richtung kommt eine warme Luftströmung“, erklärt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Sonne scheint und nur einzelne Quellwolken ziehen über die Stadt. Niederschlag ist nicht zu erwarten.

Heißester Tag am Samstag

Am Samstag steigen die Temperaturen in Stuttgart auf bis zu 30 Grad – vor allem in der Innenstadt wird es richtig heiß. Doch die Luftmasse wird feuchter und sorgt für schwül-warme Bedingungen. Tagsüber dominiert noch freundliches Wetter mit einigen Quellwolken. In der Nacht zum Sonntag sind jedoch starke Regenfälle möglich. „Es kann zu stürmischen Böen und Windgeschwindigkeiten um die 65 km/h kommen“, warnt der DWD-Experte.

Wechselhafter Sonntag mit Unwetterpotenzial

Am Sonntag zeigt sich das Wetter unbeständig. Bei Temperaturen um die 27 Grad bleibt es zwar warm, doch die Luft wird spürbar schwüler. Im Tagesverlauf muss in Stuttgart mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. „Es kann zu schweren Sturmböen kommen und auch Hagel ist möglich“, warnt der Meteorologe.

In Stuttgart ist mit Gewittern zu rechnen – wie heftig sie ausfallen und welche Stadtteile besonders betroffen sein werden, lässt sich derzeit noch nicht genau vorhersagen. Klar ist aber: Wer am Sonntag draußen unterwegs ist, sollte den Himmel im Blick behalten.