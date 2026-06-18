Abkühlung ist nicht in Sicht: Bis in die neue Woche hinein werden die Temperaturen hochsommerlich bleiben. Auch Hitzegewitter drohen.

Sehr heiße und feuchte Luft aus Südeuropa bestimmt an den kommenden Tagen unser Wetter im Kreis Ludwigsburg. Die Hitze aus dem spanischen Raum bringt Temperaturen bis zu 38 Grad mit sich, was für Juni einen Rekordwert bedeuten würde. Der bisherige Höchstwert im Juni lag bei 36,5 Grad am 19. Juni 2022. Mit der Hitze bilden sich lokal kräftige Gewitter, vor allem in den Abendstunden besteht örtlich Unwettergefahr.

Am Freitag starten wir wolkenlos in den Vormittag, bis zum Mittag scheint die Sonne oft ungestört. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf kräftig an, bereits um 10 Uhr liegen die Werte bei 29 Grad. Die Spitzenwerte erreichen am Nachmittag 32 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 36 Grad werden es am Neckar.

Hitzegewitter am Freitagabend möglich

In der zweiten Tageshälfte bilden sich Quellwolken, aus denen sich am Abend kräftige Hitzegewitter entladen können. Der Wind weht tagsüber sehr schwach aus Süden, in Gewitternähe sind Sturmböen möglich. In der Nacht zu Samstag ziehen die Gewitter ab, der Himmel klart wieder auf. Die Tiefstwerte sinken auf 17 Grad.

Viel Sonnenschein und heiße Temperaturen bringt der Samstag mit sich. Tagsüber bleibt der Himmel oft wolkenlos, in der zweiten Tageshälfte bilden sich lockere Quellwolken. Die Unwettergefahr bleibt in der Region gering. Mit den Höchstwerten geht es am Nachmittag wieder deutlich über die 30 Grad Marke, bis zu 34 Grad werden im Neckartal und an der Enz erreicht. Der Wind weht dazu mäßig aus Westen. In der Nacht zu Sonntag erwartet uns bei geringer Bewölkung eine Tropennacht, die Tiefstwerte liegen bei 21 Grad.

Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche erwartet uns ein vorläufiger Höhepunkt der Hitzewelle. Bei reichlich Sonnenschein steigen die Temperaturen bis zum späten Nachmittag auf Höchstwerte von 35 bis 38 Grad. Ab der Mittagszeit tauchen wieder Quellwolken auf, die in der zweiten Tageshälfte für lokale Hitzegewitter sorgen können.