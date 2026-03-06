Wetter am Wochenende Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg
Der März präsentiert sich im Kreis Ludwigsburg bislang außergewöhnlich sonnig und mild. Ob das so bleibt weiß Wetterexperte Yannick Garbe.
Der März präsentiert sich im Kreis Ludwigsburg bislang außergewöhnlich sonnig und mild. Ob das so bleibt weiß Wetterexperte Yannick Garbe.
Der März präsentiert sich diesem Jahr bisher außergewöhnlich sonnig und mild. Verantwortlich ist ein sehr stabiles Hoch über Mitteleuropa, das für trockenes und sonniges Frühlingswetter sorgt. Während es nachts bei klarem Himmel teils noch frostig ist, steigt das Thermometer tagsüber auf frühlingshafte Werte.