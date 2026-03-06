Wetter am Wochenende: Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Der März präsentiert sich diesem Jahr bisher außergewöhnlich sonnig und mild. Verantwortlich ist ein sehr stabiles Hoch über Mitteleuropa, das für trockenes und sonniges Frühlingswetter sorgt. Während es nachts bei klarem Himmel teils noch frostig ist, steigt das Thermometer tagsüber auf frühlingshafte Werte.

Auch am Wochenende hält das sonnige Frühlingswetter an. Aus Süden erreicht uns in den kommenden Tagen etwas Wüstenstaub aus der Sahara, dadurch erscheint der Himmel etwas milchig und trüb. Vor allem in der Dämmerungszeit verfärbt sich der Himmel in intensive rote Töne.

Der Freitag startet nach einer klaren Nacht gering bewölkt in den Vormittag. Im Tagesverlauf zeigt sich der Himmel wolkenlos, bedingt durch Saharastaub wird der Sonnenschein etwas getrübt. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 14 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 17 Grad werden im Neckartal erreicht. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. Die Nacht zu Samstag verläuft trocken und klar, die Temperatur sinkt auf 4 bis 2 Grad.

Thermometer steigt auf 18 Grad

Auch am Samstag erwartet uns viel Sonnenschein, nur harmlose Schleierwolken ziehen im Tagesverlauf vorüber. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf frühlingshafte Werte von 15 Grad im Schwäbischen Wald, 18 Grad werden am Neckar erreicht. In der Nacht zu Sonntag erwartet uns trockenes Wetter, bei tiefsten von 4 bis 2 Grad bilden sich entlang der Flüsse einzelne Nebelfelder.

Am Sonntag halten sich in der Früh noch einzelne Nebelfelder, ansonsten scheint im Tagesverlauf die Sonne oft ungestört herab. Bei Höchstwerten von 16 bis 18 Grad erwartet uns wieder frühlingshaftes Wetter in der Region.

Zu Beginn der kommenden Woche setzt sich das sonnige und milde Wetter fort, ab der Wochenmitte wird es von Westen her etwas unbeständiger.