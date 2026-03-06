 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Wetter am Wochenende Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Wetter am Wochenende: Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg
1
Farbenspiel nahe der Kreisgrenze bei Kirchberg. Foto: Yannick Garbe

Der März präsentiert sich im Kreis Ludwigsburg bislang außergewöhnlich sonnig und mild. Ob das so bleibt weiß Wetterexperte Yannick Garbe.

Ludwigsburg: Yannick Garbe

Der März präsentiert sich diesem Jahr bisher außergewöhnlich sonnig und mild. Verantwortlich ist ein sehr stabiles Hoch über Mitteleuropa, das für trockenes und sonniges Frühlingswetter sorgt. Während es nachts bei klarem Himmel teils noch frostig ist, steigt das Thermometer tagsüber auf frühlingshafte Werte.

 

Auch am Wochenende hält das sonnige Frühlingswetter an. Aus Süden erreicht uns in den kommenden Tagen etwas Wüstenstaub aus der Sahara, dadurch erscheint der Himmel etwas milchig und trüb. Vor allem in der Dämmerungszeit verfärbt sich der Himmel in intensive rote Töne.

Der Freitag startet nach einer klaren Nacht gering bewölkt in den Vormittag. Im Tagesverlauf zeigt sich der Himmel wolkenlos, bedingt durch Saharastaub wird der Sonnenschein etwas getrübt. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 14 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 17 Grad werden im Neckartal erreicht. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. Die Nacht zu Samstag verläuft trocken und klar, die Temperatur sinkt auf 4 bis 2 Grad.

Thermometer steigt auf 18 Grad

Auch am Samstag erwartet uns viel Sonnenschein, nur harmlose Schleierwolken ziehen im Tagesverlauf vorüber. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf frühlingshafte Werte von 15 Grad im Schwäbischen Wald, 18 Grad werden am Neckar erreicht. In der Nacht zu Sonntag erwartet uns trockenes Wetter, bei tiefsten von 4 bis 2 Grad bilden sich entlang der Flüsse einzelne Nebelfelder.

Am Sonntag halten sich in der Früh noch einzelne Nebelfelder, ansonsten scheint im Tagesverlauf die Sonne oft ungestört herab. Bei Höchstwerten von 16 bis 18 Grad erwartet uns wieder frühlingshaftes Wetter in der Region.

Zu Beginn der kommenden Woche setzt sich das sonnige und milde Wetter fort, ab der Wochenmitte wird es von Westen her etwas unbeständiger.

Weitere Themen

Wetter am Wochenende: Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Wetter am Wochenende Saharastaub erreicht den Kreis Ludwigsburg

Der März präsentiert sich im Kreis Ludwigsburg bislang außergewöhnlich sonnig und mild. Ob das so bleibt weiß Wetterexperte Yannick Garbe.
Von Yannick Garbe
Wiedersehen in TV-Show: Gerlinger Gründer erobern nach Drogeriemarktkette Rossmann nun dm

Wiedersehen in TV-Show Gerlinger Gründer erobern nach Drogeriemarktkette Rossmann nun dm

Die Rindertalg-Pflegeprodukte des Gerlinger Gründerpaars Ece und Niklas Spiegel sind immer gefragter. Am 9. März ist das Start-up erneut bei Vox in „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.
Von Stefanie Köhler
Alltag mit Autismus: „Hat uns die Füße weggerissen“ – Diagnose trifft Familie aus Marbach zweimal

Alltag mit Autismus „Hat uns die Füße weggerissen“ – Diagnose trifft Familie aus Marbach zweimal

Nicole Dries aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat gleich zwei Töchter mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Um damit besser umgehen zu können, hat sie ein Herzensprojekt verwirklicht.
Von Anne Rheingans
Angriff am Bahnhof Ditzingen: Nicht angeleinter Hund springt Mann an – und bringt ihn zu Fall

Angriff am Bahnhof Ditzingen Nicht angeleinter Hund springt Mann an – und bringt ihn zu Fall

Ein 45-Jähriger wird am Mittwochmorgen in Ditzingen von einem fremden Hund umgestoßen. Eine Frau kümmert sich um das Tier, nicht um den Mann. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Stefanie Köhler
Teurer Sprit im Kreis Ludwigsburg: „Müssen mitschwimmen“ – Kleine Tankstellen-Kette geht Preissprünge mit

Teurer Sprit im Kreis Ludwigsburg „Müssen mitschwimmen“ – Kleine Tankstellen-Kette geht Preissprünge mit

Verteuerten Tankstellen-Ketten den Sprit vorschnell – und damit unfair? Diese Frage beantwortet die Genossenschaft Agroa für ihre Standorte im Kreis Ludwigsburg mit einem klaren Nein.
Von Oliver von Schaewen
Nach Brand im Engelbergtunnel: Strohgäubahn verspätet – Ausweichverkehr blockiert Bahnübergang

Nach Brand im Engelbergtunnel Strohgäubahn verspätet – Ausweichverkehr blockiert Bahnübergang

Nach dem Brand im Engelbergtunnel gerät auch die Strohgäubahn aus dem Takt – weil Autofahrer in Heimerdingen einen Bahnübergang blockieren.
Von Franziska Kleiner
Ludwigsburg: Polizei schnappt Fahrraddiebe am Bahnhof – Besitzer der Räder gesucht

Ludwigsburg Polizei schnappt Fahrraddiebe am Bahnhof – Besitzer der Räder gesucht

Dank eines aufmerksamen Zeugen kann die Polizei zwei Fahrraddiebe am Bahnhof in Ludwigsburg stoppen. Sie hatten ein Herren- und ein Damenrad mitgehen lassen.
Von Julia Amrhein
Im Schlossgarten Ludwigsburg: True Crime – Als an der Emichsburg ein Räuber hauste

Im Schlossgarten Ludwigsburg True Crime – Als an der Emichsburg ein Räuber hauste

Vor knapp hundert Jahren hatte sich ein Räuber und Mörder in einer Höhle an der Emichsburg versteckt, die heute vor allem als Rapunzelturm im Blühenden Barock Ludwigsburg bekannt ist.
Von Sabine Armbruster
Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Aufwändige Reparatur – „Die Kabel, die wir brauchen, gibt’s nicht im Baumarkt“

Brand im Engelbergtunnel Leonberg Aufwändige Reparatur – „Die Kabel, die wir brauchen, gibt’s nicht im Baumarkt“

Die Reparatur des Engelbergtunnels wird dauern. Doch es hätte für das Bauwerk noch deutlich schlimmer kommen können. Eine kleine Erleichterung für den Verkehr zeichnet sich derweil ab.
Von Marius Venturini
Ortseingang von Großbottwar: Autofahrer provoziert Unfall und schlägt Rollerfahrer

Ortseingang von Großbottwar Autofahrer provoziert Unfall und schlägt Rollerfahrer

Ein Autofahrer überholt bei Großbottwar einen Rollerfahrer und tritt beim Einscheren auf die Bremse. Nach dem Unfall geraten die beiden Männer aneinander – und es wird handgreiflich.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Wettervorhersage Wetter Marbach am Neckar Frühling Sonne
 
 