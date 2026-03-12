Wetter am Wochenende: Wann wird es endlich richtig Frühling?

Nach einem frühlingshaften Start in den März erwartet uns in den kommenden Tagen wechselhaftes und kühles Wetter im Landkreis Ludwigsburg. Am Wochenende strömt polare Meeresluft ins Neckartal, die Temperaturen gehen dadurch spürbar zurück. Ein böiger und kalter Nordwind sorgt am Samstag für nasskalte Bedingungen, ab Sonntag wird es wieder freundlicher.

Der Freitag bringt noch einmal frühlingshaftes Wetter mit sich. In der Früh halten sich einzelne Nebelfelder an den Flüssen, ansonsten scheint die Sonne ungestört vom Himmel herab. Am Nachmittag ziehen vom Schwarzwald her Wolkenfelder heran, die bis zum Abend den Sonnenschein trüben werden. Mit Höchstwerten von 14 Grad im Schwäbischen Wald und 17 Grad am Neckar wird es frühlingshaft mild.

Erst stark bewölkt

In der Nacht zu Samstag bringt eine Kaltfront Regen in die Region, die Temperaturen sinken auf 6 Grad. Am Samstag erwartet uns nasskaltes Wetter. Tagsüber bleibt der Himmel mit Wolken verhangen, dabei fällt bis zum Mittag verbreitet Regen. In der zweiten Tageshälfte gibt es nur noch selten Regenschauer, der Himmel bleibt aber weiterhin stark bewölkt.

Die Temperaturen bewegen sich kaum nach oben, maximal 4 Grad werden es im Schwäbischen Wald und 7 Grad am Neckar. Es weht ein kalter und böiger Wind aus Nordwesten.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, dazu lockert die Bewölkung etwas auf. Bei Tiefstwerten von 4 Grad bildet sich Nebel. Der Sonntag startet zunächst trüb in den Vormittag, bis zur Mittagszeit halten sich Wolken- und Nebelfelder über dem Neckartal.

Neues Hoch kommt

Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung immer weiter auf, vor allem am Nachmittag scheint die Sonne für längere Zeit. Die Temperaturen erreichen 6 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 9 Grad werden in Marbach oder Ludwigsburg erreicht.

In der kommenden Woche bestimmt ein neues Hoch das Wetter im Landkreis Ludwigsburg. Von Dienstag an scheint verbreitet die Sonne und auch mit den Temperaturen geht es wieder Richtung Frühling.