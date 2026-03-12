 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Wann wird es endlich richtig Frühling?

Wetter am Wochenende Wann wird es endlich richtig Frühling?

Wetter am Wochenende: Wann wird es endlich richtig Frühling?
1
Morgenstimmung im Bottwartal – aufgenommen nahe Großbottwar. Foto: Yannick Garbe

Erstmal wird es wieder kühler im Landkreis Ludwigsburg. Wann sich das ändert, verrät Wetterexperte Yannick Garbe.

Ludwigsburg: Yannick Garbe

Nach einem frühlingshaften Start in den März erwartet uns in den kommenden Tagen wechselhaftes und kühles Wetter im Landkreis Ludwigsburg. Am Wochenende strömt polare Meeresluft ins Neckartal, die Temperaturen gehen dadurch spürbar zurück. Ein böiger und kalter Nordwind sorgt am Samstag für nasskalte Bedingungen, ab Sonntag wird es wieder freundlicher.

 

Der Freitag bringt noch einmal frühlingshaftes Wetter mit sich. In der Früh halten sich einzelne Nebelfelder an den Flüssen, ansonsten scheint die Sonne ungestört vom Himmel herab. Am Nachmittag ziehen vom Schwarzwald her Wolkenfelder heran, die bis zum Abend den Sonnenschein trüben werden. Mit Höchstwerten von 14 Grad im Schwäbischen Wald und 17 Grad am Neckar wird es frühlingshaft mild.

Erst stark bewölkt

In der Nacht zu Samstag bringt eine Kaltfront Regen in die Region, die Temperaturen sinken auf 6 Grad. Am Samstag erwartet uns nasskaltes Wetter. Tagsüber bleibt der Himmel mit Wolken verhangen, dabei fällt bis zum Mittag verbreitet Regen. In der zweiten Tageshälfte gibt es nur noch selten Regenschauer, der Himmel bleibt aber weiterhin stark bewölkt.

  Die Temperaturen bewegen sich kaum nach oben, maximal 4 Grad werden es im Schwäbischen Wald und 7 Grad am Neckar. Es weht ein kalter und böiger Wind aus Nordwesten.

  In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, dazu lockert die Bewölkung etwas auf. Bei Tiefstwerten von 4 Grad bildet sich Nebel. Der Sonntag startet zunächst trüb in den Vormittag, bis zur Mittagszeit halten sich Wolken- und Nebelfelder über dem Neckartal.

Neues Hoch kommt

Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung immer weiter auf, vor allem am Nachmittag scheint die Sonne für längere Zeit. Die Temperaturen erreichen 6 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 9 Grad werden in Marbach oder Ludwigsburg erreicht.

In der kommenden Woche bestimmt ein neues Hoch das Wetter im Landkreis Ludwigsburg. Von Dienstag an scheint verbreitet die Sonne und auch mit den Temperaturen geht es wieder Richtung Frühling.

Weitere Themen

An Bahnhof Ditzingen: Aufmerksamer Reisender erkennt Tatverdächtige

An Bahnhof Ditzingen Aufmerksamer Reisender erkennt Tatverdächtige

Eine Gruppe Jugendlicher soll eine Frau und ihre Tochter angegangen haben. Ein Zeuge gibt einen wertvollen Hinweis – eine S-Bahn wird daraufhin von der Polizei gestoppt.
Von Franziska Kleiner
Wetter am Wochenende: Wann wird es endlich richtig Frühling?

Wetter am Wochenende Wann wird es endlich richtig Frühling?

Erstmal wird es wieder kühler im Landkreis Ludwigsburg. Wann sich das ändert, verrät Wetterexperte Yannick Garbe.
Von Yannick Garbe
Ludwigsburg: Diebstahl statt Toilettenbesuch – Hilfsbereitschaft von Seniorin ausgenutzt

Ludwigsburg Diebstahl statt Toilettenbesuch – Hilfsbereitschaft von Seniorin ausgenutzt

Eine 71-Jährige wird auf dem Heimweg in Ludwigsburg in ein Gespräch verwickelt. Die Frau bittet darum, ihre Toilette benutzen zu dürfen – hat aber eigentlich ganz anderes im Sinn.
Von Julia Amrhein
Betrug in Affalterbach: Warnung vor Einbrecherbande – Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Bankkarte

Betrug in Affalterbach Warnung vor Einbrecherbande – Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Bankkarte

Eine 73-Jährige aus Affalterbach wurde von vermeintlichen Polizisten kontaktiert: Sie müssten ihre Wertgegenstände sicherstellen, da Einbrecher es auf die Seniorin abgesehen hätten.
Von Julia Amrhein
Gewalt in Ludwigsburg: 30-Jähriger und Jugendlicher schlagen aufeinander ein

Gewalt in Ludwigsburg 30-Jähriger und Jugendlicher schlagen aufeinander ein

Am Bahnhof in Ludwigsburg ist es wieder zu einer Schlägerei gekommen. Am Mittwoch gerieten dort ein 30- und ein 15-Jähriger aneinander. Und das wohl nicht zum ersten Mal.
Von Julia Amrhein
Verfolgungsjagd auf der A81: Motorradfahrer fährt auf Standstreifen an Stau vorbei

Verfolgungsjagd auf der A81 Motorradfahrer fährt auf Standstreifen an Stau vorbei

Der Polizei ist auf der A81 ein Motorradfahrer aufgefallen, der auf dem Standstreifen am Stau vorbeifuhr. Später schlängelte er sich in einer Baustelle zwischen Autos hindurch.
Von Julia Amrhein
AOK-Auswertung: Die Menschen im Kreis Ludwigsburg sind seltener krank als im Rest der Republik

AOK-Auswertung Die Menschen im Kreis Ludwigsburg sind seltener krank als im Rest der Republik

Der Krankenstand im Landkreis sank im vergangenen Jahr leicht – und liegt weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt. Es gibt aber eine Auffälligkeit.
Von Julian Meier
Bau und Wohnraum: Wohnbauprojekt in Remseck früher fertig als gedacht

Bau und Wohnraum Wohnbauprojekt in Remseck früher fertig als gedacht

Das Wohnbauprojekt „freiraum“ in Remseck gilt als besonders modern – es ist autofrei und die Wohnungen sind erschwinglich. Nun ist ein weiterer Meilenstein geschafft.
Von Emanuel Hege
Haushalt 2026: Wie kommt Korntal-Münchingen aus der finanziellen Krise?

Haushalt 2026 Wie kommt Korntal-Münchingen aus der finanziellen Krise?

Die Gemeinderäte von Korntal-Münchingen suchen Wege, um die Stadtkasse zu füllen, finden Lichtblicke und Lösungen – und stellen fest, dass man sich auch an die eigene Nase fassen muss.
Von Stefanie Köhler
Blühendes Barock Ludwigsburg: Das ist neu in der kommenden Blüba-Saison

Blühendes Barock Ludwigsburg Das ist neu in der kommenden Blüba-Saison

Die neue Saison im Blühenden Barock, die am 20. März startet, wartet mit einigen Neuheiten, aber auch mit Altbewährtem auf. Im Mittelpunkt: der „Märchenhafte Blütenzauber“.
Von Sabine Armbruster
Weitere Artikel zu Wetter Ludwigsburg Wochenende Landkreis
 
 