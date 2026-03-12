Wetter am Wochenende Wann wird es endlich richtig Frühling?
Erstmal wird es wieder kühler im Landkreis Ludwigsburg. Wann sich das ändert, verrät Wetterexperte Yannick Garbe.
Erstmal wird es wieder kühler im Landkreis Ludwigsburg. Wann sich das ändert, verrät Wetterexperte Yannick Garbe.
Nach einem frühlingshaften Start in den März erwartet uns in den kommenden Tagen wechselhaftes und kühles Wetter im Landkreis Ludwigsburg. Am Wochenende strömt polare Meeresluft ins Neckartal, die Temperaturen gehen dadurch spürbar zurück. Ein böiger und kalter Nordwind sorgt am Samstag für nasskalte Bedingungen, ab Sonntag wird es wieder freundlicher.