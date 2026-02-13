Am Wochenende kommt der Winter zurück, im Südwesten soll es schneien. Wie sind die Aussichten für Stuttgart?
13.02.2026 - 08:07 Uhr
Der Winter kommt zurück nach Baden-Württemberg. Am Samstag kann es im Südwesten wieder schneien. In Stuttgart dürfte es hingegen höchstens Schneematsch geben. Die Schneefallgrenze liegt laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bei um die 400 Meter. In der letzten Januarwoche hatte die Landeshauptstadt einen echten Wintereinbruch erlebt. Ähnliches geben die Aussichten diesesmal nicht her.