Wetter am Wochenende Wochenende im Kreis Ludwigsburg startet warm und sonnig
In den Kreis Ludwigsburg wird derzeit frühlingshafte Luft aus dem Süden zu uns geführt. Doch bei dieser Wärme bleibt es nicht.
In den Kreis Ludwigsburg wird derzeit frühlingshafte Luft aus dem Süden zu uns geführt. Doch bei dieser Wärme bleibt es nicht.
Das Auf und Ab der Temperaturen setzt sich in den kommenden Tagen fort. Mit südlicher Strömung wird derzeit frühlingshafte Luft zu uns in den Landkreis Ludwigsburg geführt, die Temperaturen steigen an diesem Freitag und am Samstag auf bis zu 22 Grad. Am Sonntag wird es von Norden her wechselhaft und auch spürbar kühler.