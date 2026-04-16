Wetter am Wochenende: Wochenende im Kreis Ludwigsburg startet warm und sonnig

Das Auf und Ab der Temperaturen setzt sich in den kommenden Tagen fort. Mit südlicher Strömung wird derzeit frühlingshafte Luft zu uns in den Landkreis Ludwigsburg geführt, die Temperaturen steigen an diesem Freitag und am Samstag auf bis zu 22 Grad. Am Sonntag wird es von Norden her wechselhaft und auch spürbar kühler.

Der Freitag startet mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolkenfeldern in den Vormittag, ab der Mittagszeit bilden sich vermehrt Quellwolken am Himmel. Nachmittags sind über dem Schwäbischen Wald örtliche Regenschauer möglich, ansonsten bleibt es trocken in der Region. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 19 bis 22 Grad, dazu weht ein schwacher Wind aus Südosten. In der Nacht zu Samstag bleibt es bei geringer Bewölkung trocken, die Luft kühlt auf 8 Grad ab.

Stabileres Wetter in der neuen Woche

Der Samstag bringt nur wenig Änderungen mit sich. Bis zum Mittag scheint verbreitet die Sonne zwischen einzelnen Wolkenfeldern, in der zweiten Tageshälfte bilden sich wieder dichte Quellwolken, hin und wieder sind örtliche Regenschauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen 18 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 21 Grad werden am Mittleren Neckar erreicht. In der Nacht auf Sonntag fallen leichte Regenschauer, bei Tiefstwerten von 10 Grad.

Am Sonntag erreicht uns spürbar kühlere Luft. Vormittags ziehen letzte Regenschauer über die Region, in der zweiten Tageshälfte lockert die Bewölkung etwas auf. Mit einem böigen Nordwind wird tagsüber kühle Luft zu uns geführt. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag maximal 13 bis 16 Grad.

In der neuen Woche wird das Wetter wieder stabiler, unter Hochdruckeinfluss zeigt sich die Sonne häufig ungestört, das Schauerrisiko bleibt gering. In den klaren Nächten sinken die Tiefstwerte auf 5 bis 1 Grad.