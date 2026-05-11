Am Morgen noch trocken, ab Mittag dann Schauer – der Vatertag wird in Stuttgart und der Region durchwachsen.
11.05.2026 - 14:47 Uhr
Wer an Christi Himmelfahrt mit dem Bollerwagen losziehen will, der sollte einen Regenschirm einpacken oder zeitig losgehen. Denn am Vatertag wird es laut Thomas Schuster, der beim Deutschen Wetterdienst Stuttgart und die Region im Blick hat, nass. Jedoch erst in der zweiten Tageshälfte, wofür Wind aus Westen verantwortlich ist, der ab Mittag Schauer mit sich bringt. „Der Wind wird mit 40 bis 50 Kilometern pro Stunde aus westlicher Richtung auffrischen“, so Thomas Schuster.