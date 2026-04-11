Die Menschen im Südwesten können sich am Wochenende auf Sonne freuen. Allerdings nur an einem Tag. Bei den Temperaturen gibt es einen deutlichen Umschwung.
Wer sich am Wochenende in Baden-Württemberg nach Sonne sehnt, der sollte am Samstag besser nicht allzu lange im Bett bleiben. Zwar soll es tagsüber zunächst viel Sonne geben, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Im Laufe des Nachmittags und zum Abend ziehen von Westen her jedoch dichtere Wolkenfelder auf. Örtlich kann es zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Vor allem im Südschwarzwald ist ab dem Abend Starkregen möglich.