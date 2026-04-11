Die Menschen im Südwesten können sich am Wochenende auf Sonne freuen. Allerdings nur an einem Tag. Bei den Temperaturen gibt es einen deutlichen Umschwung.

Wer sich am Wochenende in Baden-Württemberg nach Sonne sehnt, der sollte am Samstag besser nicht allzu lange im Bett bleiben. Zwar soll es tagsüber zunächst viel Sonne geben, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Im Laufe des Nachmittags und zum Abend ziehen von Westen her jedoch dichtere Wolkenfelder auf. Örtlich kann es zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Vor allem im Südschwarzwald ist ab dem Abend Starkregen möglich.

Die Höchstwerte am Samstag erreichen 18 Grad im Bergland und im Nordosten des Landes. Am südlichen Oberrhein können die Temperaturen auf bis zu 24 Grad klettern. Es herrscht schwacher bis mäßiger Ostwind mit frischen Böen.

Wetterwechsel ab Sonntag

Deutlich unfreundlicher wird es am Sonntag: Der Himmel bleibe stark bewölkt bis bedeckt, teilte der DWD mit. Zeitweise regne es. Auch mit den sommerlichen Temperaturen ist erst einmal wieder Schluss, es wird deutlich kühler. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 14 Grad im Bergland und im restlichen Teil des Landes bei etwa 12 Grad.

Unsere Empfehlung für Sie Aprilwetter zu spüren Warm und kalt – Wochenende im Kreis Ludwigsburg zweigeteilt In den kommenden Tagen sind bei den Temperaturen große Schwankungen zu erwarten. Zumindest einer der Wochenendtage dürfte aber frühsommerliche Gefühle aufkommen lassen.

Auch am Montag kann es laut DWD örtlich regnerisch werden. Im Osten Baden-Württembergs bleibt das Wetter jedoch überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zum Wochenstart bei 9 Grad im Bergland, 14 Grad im Raum Stuttgart und erreichen bis zu 16 Grad an der Tauber.