In Baden-Württemberg müssen sich die Menschen am Mittwoch auf wechselhaftes und teils unwetterartiges Wetter einstellen.
06.05.2026 - 06:33 Uhr
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt insbesondere am Nachmittag und Abend vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Nach Angaben des DWD liegt Süddeutschland zunächst noch unter dem Einfluss einer feuchten und milden Luftmasse. Im Laufe des Tages zieht jedoch eine Kaltfront über das Land hinweg. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für kräftige Schauer und Gewitter deutlich an.