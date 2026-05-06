In Baden-Württemberg müssen sich die Menschen am Mittwoch auf wechselhaftes und teils unwetterartiges Wetter einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt insbesondere am Nachmittag und Abend vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Nach Angaben des DWD liegt Süddeutschland zunächst noch unter dem Einfluss einer feuchten und milden Luftmasse. Im Laufe des Tages zieht jedoch eine Kaltfront über das Land hinweg. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für kräftige Schauer und Gewitter deutlich an.

Gewitter am Nachmittag erwartet Bereits ab Mittag sollen sich von Südwesten her erste Schauer und Gewitter entwickeln. Laut DWD kann es dabei lokal zu Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Außerdem sind kleinkörniger Hagel sowie stürmische Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde möglich. Vereinzelt schließen die Meteorologen auch unwetterartige Entwicklungen nicht aus. So könnten lokal Niederschlagsmengen von rund 30 Litern pro Quadratmeter oder Hagelkörner mit etwa zwei Zentimetern Größe auftreten.

Viele Wolken und kühlere Temperaturen

Der Mittwoch beginnt zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf wird es jedoch zunehmend stark bewölkt. Die Temperaturen erreichen laut DWD Höchstwerte zwischen 13 Grad im Bergland und bis zu 20 Grad in der Kurpfalz.

Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Vor allem auf dem Feldberg sowie im Umfeld von Gewittern sind starke bis stürmische Böen möglich. Wetter beruhigt sich in der Nacht

In der Nacht zum Donnerstag zieht der schauerartig verstärkte Regen allmählich ab. Größere Auflockerungen werden allerdings kaum erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 4 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt das Wetter wechselhaft. Der DWD erwartet wolkige bis stark bewölkte Bedingungen. In der zweiten Tageshälfte sind einzelne kurze Gewitter oder Schauer weiterhin möglich, allerdings mit deutlich geringerem Unwetterpotenzial. Vereinzelt könnten noch Böen um 50 Kilometer pro Stunde auftreten.