In Baden-Württemberg bleibt das Wetter auch am Wochenende winterlich. Doch wird es Schnee geben?
02.01.2026 - 14:26 Uhr
Am Freitag zieht von Nord nach Süd zeitweise Schnee oder Schneeregen durch Baden-Württemberg. Die Niederschläge gehen im Tagesverlauf zunehmend in schauerartigen Schneefall über. In der Nacht zum Samstag fällt vor allem im Süden nochmals Schnee, ehe die Niederschläge allmählich nach Süden abziehen. Dabei kommen im Flachland meist ein bis fünf Zentimeter Neuschnee zusammen, im Schwarzwald sind fünf bis zehn Zentimeter möglich. Vor allem durch Schnee und überfrierende Nässe besteht verbreitet Glättegefahr.