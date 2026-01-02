Am Freitag zieht von Nord nach Süd zeitweise Schnee oder Schneeregen durch Baden-Württemberg. Die Niederschläge gehen im Tagesverlauf zunehmend in schauerartigen Schneefall über. In der Nacht zum Samstag fällt vor allem im Süden nochmals Schnee, ehe die Niederschläge allmählich nach Süden abziehen. Dabei kommen im Flachland meist ein bis fünf Zentimeter Neuschnee zusammen, im Schwarzwald sind fünf bis zehn Zentimeter möglich. Vor allem durch Schnee und überfrierende Nässe besteht verbreitet Glättegefahr.

Schneeschauer am Samstag möglich Am Samstag setzt sich das wechselhafte Winterwetter fort. Bei wechselnder Bewölkung treten im Tagesverlauf örtlich Schnee- oder Schneeregenschauer auf. Vorübergehend kann es dadurch erneut glatt werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus vier Grad im Bergland und plus drei Grad in der Kurpfalz. Der Südwestwind weht mäßig, in Böen jedoch weiterhin stark, auf Schwarzwaldgipfeln auch noch stürmisch. In Schauernähe sind selbst in tieferen Lagen kurzzeitig kräftige Böen nicht ausgeschlossen.

Sonntag überwiegend trocken, kaum Schnee

Am Sonntag nimmt die Schneewahrscheinlichkeit deutlich ab. Während sich der Norden zeitweise stärker bewölkt zeigt, gibt es im Süden mehr Sonne. Am Hochrhein und am Bodensee ist sogar ganztägig sonniges Wetter wahrscheinlich. Schneeschauer treten nur noch vereinzelt auf. In mittleren und hohen Lagen herrscht Dauerfrost bis etwa minus drei Grad, im Tiefland steigen die Temperaturen auf rund plus zwei Grad.

Nächte mit strengem Frost

In den Nächten bleibt es verbreitet frostig. Bereits in der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf minus zwei bis minus zehn Grad, örtlich mit Glätte. In der Nacht zum Montag wird es bei klarem Himmel oder Hochnebel noch kälter: Minus sieben bis minus elf Grad sind verbreitet möglich, im Bergland und in Oberschwaben lokal bis minus 15 Grad.