Mehr als 30 Grad im September, trübes und nasses Wetter im Oktober und ein zweigeteilter November: Der nun zu Ende gehende Herbst brachte viel Abwechslung. Fiel er damit aus dem üblichen Rahmen?
28.11.2025 - 02:00 Uhr
Offenbach - Es gab zwar Hitze und auch Schnee und Eis im Herbst 2025. Unter dem Strich war die Witterung aber nicht rekordverdächtig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bilanziert. "Es sieht nach einem vollkommen durchschnittlichen Herbst aus", sagt ein Sprecher. Der DWD gibt an diesem Freitag seine vorläufige Bilanz der Jahreszeit bekannt.