Der November ist fast vorbei, doch das Wetter erinnert eher an Frühling. Hält das Hoch an in den nächsten Tagen?

Lukas Böhl 25.11.2024 - 09:33 Uhr

In Baden-Württemberg erleben wir aktuell außergewöhnlich milde Temperaturen – besonders bemerkenswert für Ende November. Heute werden im Breisgau bis zu 21 Grad erwartet, und selbst in Oberschwaben bleibt es mit rund 9 Grad angenehm mild. Doch wie lange hält diese Wärme an?