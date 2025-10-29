Laut der aktuellen Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes könnte es diese Woche noch einmal sehr mild werden in Baden-Württemberg.
Der Mittwoch beginnt vielerorts mit hochnebelartiger Bewölkung, doch vor allem im Süden des Landes setzt sich zeitweise die Sonne durch. Am Nachmittag werden die Wolken von Westen her dichter, es bleibt aber zunächst trocken. Die Temperaturen steigen auf milde 13 bis 18 Grad. Ab dem Nachmittag wird es auf den Schwarzwaldgipfeln stürmisch, mit stürmischen Böen aus Südwest. In der Nacht zum Donnerstag kann es dort zu Sturmböen bis 85 km/h, vereinzelt sogar zu schweren Sturmböen bis 100 km/h kommen. Auch die Schwäbische Alb ist stellenweise betroffen.