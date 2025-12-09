Unter Hochdruckeinfluss strömt aus südwestlicher Richtung sehr milde Meeresluft nach Baden-Württemberg. Das sorgt für ungewöhnlich hohe Temperaturen für Anfang Dezember.
09.12.2025 - 06:31 Uhr
Am Dienstag löst sich der Nebel vielerorts nur langsam auf. Während manche Niederungen trüb bleiben, zeigt sich darüber häufig die Sonne. Die Temperaturspanne fällt entsprechend groß aus: Rund 8 Grad in hartnäckigen Nebelgebieten, bis zu 16 Grad in den höheren Lagen des Schwarzwalds. Es bleibt niederschlagsfrei, in den Gipfellagen treten zeitweise stürmische Böen auf. In der Nacht zum Mittwoch bildet sich neuer Nebel, die Temperaturen sinken auf +8 bis -1 Grad, im Allgäu mit Glättegefahr.