Unter Hochdruckeinfluss strömt aus südwestlicher Richtung sehr milde Meeresluft nach Baden-Württemberg. Das sorgt für ungewöhnlich hohe Temperaturen für Anfang Dezember.

Am Dienstag löst sich der Nebel vielerorts nur langsam auf. Während manche Niederungen trüb bleiben, zeigt sich darüber häufig die Sonne. Die Temperaturspanne fällt entsprechend groß aus: Rund 8 Grad in hartnäckigen Nebelgebieten, bis zu 16 Grad in den höheren Lagen des Schwarzwalds. Es bleibt niederschlagsfrei, in den Gipfellagen treten zeitweise stürmische Böen auf. In der Nacht zum Mittwoch bildet sich neuer Nebel, die Temperaturen sinken auf +8 bis -1 Grad, im Allgäu mit Glättegefahr.

Mittwoch: Grau im Südosten, Wolken aus Nordwesten Am Mittwoch bleibt es vor allem am Bodensee, im Donautal und westlich davon länger trüb. Sonst setzt sich kurzzeitig heiteres Wetter durch, bevor aus Nordwesten dichte Wolken aufziehen. Zwischen Kraichgau und Bauland kann etwas Regen fallen. Die Temperaturen erreichen 8 bis 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag überwiegt starke Bewölkung, stellenweise fällt leichter Regen.

Donnerstag: Viele Wolken, kaum Sonne

Der Donnerstag bringt verbreitet tiefe Wolkenfelder. Sonnenschein gibt es höchstens auf den höchsten Gipfeln im Schwarzwald und Allgäu. Am Morgen fällt örtlich Sprühregen, später bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 8 Grad in Oberschwaben und 12 Grad im Rheingraben. Am Abend lockert es vereinzelt auf, danach bildet sich erneut Nebel.

Freitag: Hochnebel prägt den Tag

Zum Wochenausklang hält sich vielerorts erneut dichter Hochnebel, teils den ganzen Tag. Dort, wo sich die Sonne durchsetzt – vor allem im Bergland – bleibt es freundlich. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad an der Donau und 11 Grad im Schwarzwald. In den Nächten sind weiterhin leichte Minusgrade und Glätte möglich.