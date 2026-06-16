Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Mittwoch in Baden-Württemberg mit wechselhaftem Wetter. Auch Gewitter können entstehen.
17.06.2026 - 06:50 Uhr
In Baden-Württemberg bleibt das Wetter am Mittwoch, 17. Juni 2026, zunächst wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gelangt die eingeflossene feuchtlabile Luft über Süddeutschland im Tagesverlauf zunehmend in den Einflussbereich von Hoch „Gorgias“ über Mittel- und Osteuropa. Gleichzeitig fließt in den kommenden Tagen von Südwesten heiße Subtropikluft in die Region.