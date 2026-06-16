Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Mittwoch in Baden-Württemberg mit wechselhaftem Wetter. Auch Gewitter können entstehen.

In Baden-Württemberg bleibt das Wetter am Mittwoch, 17. Juni 2026, zunächst wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gelangt die eingeflossene feuchtlabile Luft über Süddeutschland im Tagesverlauf zunehmend in den Einflussbereich von Hoch „Gorgias“ über Mittel- und Osteuropa. Gleichzeitig fließt in den kommenden Tagen von Südwesten heiße Subtropikluft in die Region.

Für den Mittwoch bedeutet das: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Lokal kann leichter Regen fallen oder ein schwacher Schauer auftreten. Am Nachmittag sind vor allem in Oberschwaben kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.

Gewitter vor allem südlich der Donau möglich

Nach der aktuellen DWD-Vorhersage besteht am Mittwochnachmittag eine geringe Wahrscheinlichkeit für lokale Gewitter südlich der Donau. Betroffen sein können damit vor allem Teile Oberschwabens sowie Regionen im Süden Baden-Württembergs. Eine genaue Eingrenzung auf einzelne Städte oder Landkreise nennt der Wetterdienst in der regionalen Vorhersage nicht.

Sollten sich Gewitter bilden, können Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde auftreten. Von einer flächendeckenden Gewitterlage ist nach der aktuellen Vorhersage aber nicht auszugehen. Es handelt sich eher um ein lokales und insgesamt geringes Risiko.

Tagsüber Mischung aus Sonne und Wolken

Abseits der möglichen Gewitter bleibt es am Mittwoch bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es leichten Regen oder einen schwachen Schauer geben. Im Tagesverlauf zeigen sich aber auch sonnige Abschnitte.

Die Höchstwerte liegen zwischen 26 Grad im Bergland und bis zu 32 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In Böen kann er zeitweise auffrischen.

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage. Es ist gering bewölkt, die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Am Donnerstag kaum Schauer erwartet

Am Donnerstag setzt sich in Baden-Württemberg vielerorts sonniges Wetter durch. Über dem Bergland können sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden. Schauer sind nach der aktuellen Vorhersage aber kaum zu erwarten.

Die Temperaturen steigen deutlich an. Erwartet werden 30 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten in der Rheinebene. Der Wind weht schwach bis mäßig, überwiegend aus Nordost.

Freitag wieder Schauer und Gewitter möglich

Am Freitag bleibt es zunächst verbreitet sonnig. In der zweiten Tageshälfte können sich vom Bergland ausgehend Quellwolken bilden. Dann sind wieder Schauer und Gewitter möglich.

Die Höchstwerte liegen zwischen 30 Grad im Allgäu und bis zu 37 Grad am Oberrhein. Bei Gewittern sind Sturmböen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Samstag klingt die Schauer- und Gewittertätigkeit wieder ab.

Auch Samstag örtliche Gewitter möglich

Am Samstag beginnt der Tag vielerorts sonnig. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich erneut Quellwolken. In den Nachmittagsstunden sind örtliche Schauer und Gewitter möglich.

Die Temperaturen bleiben hochsommerlich. Im Bergland und im Allgäu werden um 31 Grad erwartet, sonst 32 bis 35 Grad. Im Oberrheingraben sind bis zu 36 Grad möglich.