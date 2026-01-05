Baden-Württemberg erlebt diese Woche eine ausgeprägte Kältephase. Schon der Montag bringt verbreitet strengen Frost. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sinken die Temperaturen bis in die Vormittagsstunden flächendeckend deutlich unter null Grad. Vor allem in Schwaben werden örtlich Tiefstwerte bis zu minus 17 Grad erreicht. Auch in anderen Landesteilen ist es verbreitet sehr kalt, mit meist mäßigem, regional ebenfalls strengem Frost.

So geht es wettertechnisch weiter Im Tagesverlauf bleibt es vielerorts frostig. In höheren Lagen sowie in Oberschwaben herrscht Dauerfrost, während die Temperaturen in tieferen Lagen nur knapp unter null Grad liegen. Lediglich am Oberrhein können die Werte stellenweise leicht über den Gefrierpunkt steigen. Dazu zeigt sich das Wetter nach anfänglichen dichten Wolkenfeldern oder Hochnebel abseits davon häufig sonnig, ab dem Mittag teils sogar wolkenlos. Der Wind weht schwach aus südwestlichen Richtungen.

Mit der Kälte geht am Montag auch Glättegefahr einher. Besonders in den Morgenstunden kann es örtlich durch gefrorene Nässe oder Reif rutschig sein. Eine ähnliche Situation erwartet der DWD in der Nacht zum Dienstag, dann kommt im Nordwesten vereinzelt geringfügiger Schneefall hinzu.

Das Wetter am Dienstag und Mittwoch

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen erneut deutlich ab. Verbreitet werden Tiefstwerte um minus 8 Grad erwartet, im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und südlich davon bis zu minus 14 Grad. Auch der Dienstag selbst bleibt winterlich kalt. Bei mehr Wolken als Sonne bleibt es meist trocken, nur vereinzelt sind am Vormittag ein paar Schneeflocken möglich. Die Höchstwerte liegen weiterhin im Dauerfrostbereich.

Noch einmal besonders kalt wird es in der Nacht zum Mittwoch. Dann rechnet der Deutsche Wetterdienst erneut mit strengem Frost, insbesondere auf der Alb und in Oberschwaben, wo die Temperaturen bis auf minus 16 Grad sinken können. Damit bleibt die Kälte auch über den Wochenstart hinaus prägend für das Wetter in Baden-Württemberg.