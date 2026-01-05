Es wird eisig kalt in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Minusgrade im zweistelligen Bereich.
05.01.2026 - 06:46 Uhr
Baden-Württemberg erlebt diese Woche eine ausgeprägte Kältephase. Schon der Montag bringt verbreitet strengen Frost. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sinken die Temperaturen bis in die Vormittagsstunden flächendeckend deutlich unter null Grad. Vor allem in Schwaben werden örtlich Tiefstwerte bis zu minus 17 Grad erreicht. Auch in anderen Landesteilen ist es verbreitet sehr kalt, mit meist mäßigem, regional ebenfalls strengem Frost.