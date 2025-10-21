Ein Tiefdruckgebiet, das sich aktuell von Wales über England zur Nordsee bewegt, bringt heute unbeständiges Wetter nach Baden-Württemberg.

Der zugehörige Ausläufer überquert das Bundesland im Laufe des Tages mit Regen, Schauern, einzelnen Gewittern und zum Teil schweren Sturmböen. Besonders betroffen sind die Höhenlagen des Schwarzwalds oberhalb von 1000 Metern. Dort treten bis Dienstagabend schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 95 km/h auf, vereinzelt sogar noch stärkere Böen.

Amtliche Warnungen des DWD gelten für folgende Kreise: Lörrach

Waldshut

Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg

Schwarzwald-Baar-Kreis

Emmendingen Diese Regionen sollten mit umstürzenden Bäumen und herabfallenden Gegenständen rechnen. Besonders Zelte, Abdeckungen, Bühnenkonstruktionen oder lose Gegenstände sollten gesichert oder abgebaut werden. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden oder mit Vorsicht erfolgen.

Heute: Gewitter möglich, Sturm im Schwarzwald

Der Dienstag startet verbreitet stark bewölkt mit wiederholten Schauern. Auch kurze Gewitter sind im Tagesverlauf möglich, insbesondere im Westen und Südwesten. Dabei sind lokal stürmische Böen um 70 km/h denkbar. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad im Bergland und bis zu 19 Grad am Oberrhein.

Der Wind weht meist mäßig bis frisch aus Südwest. In exponierten Lagen, insbesondere auf Schwarzwaldgipfeln, treten Sturmböen bis 80 km/h, vereinzelt sogar bis 95 km/h auf. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Wind etwas nach, bleibt auf den höchsten Gipfeln jedoch spürbar stürmisch.

Mittwoch: Weiterhin unbeständig mit Regen und Wind

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft. Immer wieder ziehen Regengebiete durch, später sind auch kräftigere Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 13 bis 19 Grad. Auf den Schwarzwaldgipfeln bleibt es windig mit stürmischen Böen.

Zum Abend und in der Nacht frischt der Wind erneut auf. In den Bergen muss wieder mit schweren Sturmböen, vereinzelt sogar mit orkanartigen Böen gerechnet werden.

Donnerstag bis Freitag

Am Donnerstag geht das Wetter in eine klassische Rückseitenlage über. Es bleibt ungemütlich: Schauer, teils mit Gewittern, Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad und verbreitet stürmischer Wind. In exponierten Schwarzwaldlagen sind orkanartige Böen oder Orkanböen aus westlicher Richtung möglich.

Die Nacht zum Freitag bringt weitere Schauer, Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad. Auch dann bleiben starke bis stürmische Böen, auf den Gipfeln vereinzelt Orkanböen, ein Thema.