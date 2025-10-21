Ein Tiefdruckgebiet, das sich aktuell von Wales über England zur Nordsee bewegt, bringt heute unbeständiges Wetter nach Baden-Württemberg.
21.10.2025 - 06:35 Uhr
Der zugehörige Ausläufer überquert das Bundesland im Laufe des Tages mit Regen, Schauern, einzelnen Gewittern und zum Teil schweren Sturmböen. Besonders betroffen sind die Höhenlagen des Schwarzwalds oberhalb von 1000 Metern. Dort treten bis Dienstagabend schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 95 km/h auf, vereinzelt sogar noch stärkere Böen.