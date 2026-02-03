Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagmorgen vor erhöhter Glättegefahr durch gefrierenden Regen.
03.02.2026 - 06:31 Uhr
In Baden-Württemberg ist am Dienstagmorgen Vorsicht geboten. Vor allem bis zum Vormittag muss in Teilen des Landes mit gefrierendem Regen gerechnet werden. Besonders kritisch ist die Lage vom Schwarzwald bis zur Ostalb sowie im Nordosten. Dort besteht akute Glatteisgefahr, lokal ist sogar Unwetter nicht ausgeschlossen. Auch tagsüber bleibt das Thema Glätte in einigen Regionen relevant: Im Odenwald besteht weiterhin ein Glatteisrisiko durch gefrierenden Regen.