In Baden-Württemberg ist am Dienstagmorgen Vorsicht geboten. Vor allem bis zum Vormittag muss in Teilen des Landes mit gefrierendem Regen gerechnet werden. Besonders kritisch ist die Lage vom Schwarzwald bis zur Ostalb sowie im Nordosten. Dort besteht akute Glatteisgefahr, lokal ist sogar Unwetter nicht ausgeschlossen. Auch tagsüber bleibt das Thema Glätte in einigen Regionen relevant: Im Odenwald besteht weiterhin ein Glatteisrisiko durch gefrierenden Regen.

Frost und überfrierende Nässe: Glättegefahr bleibt hoch Zusätzlich zum gefrierenden Regen sorgt leichter Frost für gefährliche Straßenverhältnisse. Bis zum Vormittag sowie in der Nacht zum Mittwoch gibt es – mit Ausnahme tiefer Lagen am Rhein – verbreitet leichten Frost. Hinzu kommt: Überfrierende Nässe kann vielerorts für Glätte sorgen, teils auch unabhängig vom Regen. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt die Glättegefahr bestehen.

Nicht nur Eisregen kann problematisch werden: Im Norden droht im Tagesverlauf stellenweise Glätte durch etwas Neuschnee. Betroffen sind laut Vorhersage unter anderem Bereiche rund um Odenwald, Spessart und Bauland.

So wird das Wetter heute

Der Dienstag startet stark bewölkt und zeitweise nass. Im Laufe des Tages soll der Regen abziehen. Anfangs kann es im Norden örtlich gefrierenden Regen geben, teilweise fällt dort auch Schnee. Im östlichen Oberschwaben und im Allgäu bleibt es dagegen eher trocken. Am Nachmittag zeigt sich dann von Süden her mehr Sonne.

Die Temperaturen liegen je nach Region deutlich auseinander: Im Odenwald werden um 0 Grad erwartet, am südlichen Oberrhein sind bis zu 10 Grad möglich. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind, im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es gering bis stark bewölkt, örtlich kann sich Nebel oder Hochnebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei +1 Grad am Rhein, sonst verbreitet bei etwa -4 Grad. Die Glättegefahr bleibt damit bestehen – vor allem durch überfrierende Nässe.