Ab nächster Woche sinken die Temperaturen laut aktuellen Berechnungen in Baden-Württemberg deutlich. Es wird kühl, nachts droht Bodenfrost.
08.10.2025 - 06:38 Uhr
Unter Hochdruckeinfluss strömt derzeit noch milde Meeresluft nach Baden-Württemberg. Doch die aktuellen Wettermodelle sagen vorher, dass es ab Anfang kommender Woche deutlich frischer wird. Die Temperaturen pendeln sich dann vielerorts nur noch im einstelligen Bereich ein. Nachts kann es sogar zu Minusgraden kommen und damit regional auch zu Bodenfrost.