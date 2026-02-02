Für Teile Baden-Württembergs sagt der Deutsche Wetterdienst heute wieder Schnee voraus. So wird das Wetter am Montag.
02.02.2026 - 07:00 Uhr
In Baden-Württemberg bleibt das Wetter am Montag unbeständig und teils gefährlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt ein Tief in höheren Luftschichten bis zum Nachmittag für Niederschläge, die in vielen Regionen als Regen fallen – örtlich aber auch als Schnee. Besonders in den höheren Lagen und im Osten des Landes sind winterliche Bedingungen möglich.