Für Teile Baden-Württembergs sagt der Deutsche Wetterdienst heute wieder Schnee voraus. So wird das Wetter am Montag.

In Baden-Württemberg bleibt das Wetter am Montag unbeständig und teils gefährlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt ein Tief in höheren Luftschichten bis zum Nachmittag für Niederschläge, die in vielen Regionen als Regen fallen – örtlich aber auch als Schnee. Besonders in den höheren Lagen und im Osten des Landes sind winterliche Bedingungen möglich.

Wo es heute schneien kann Laut DWD muss bis zum Abend vor allem im Bergland und in den östlichen Regionen der Alb mit Schneefall gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei 800 m und höher. Dort sind 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee möglich.

Glätte am Morgen – teils erhöhtes Risiko

Nach Angaben des DWD besteht bis zum Vormittag örtlich Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Zusätzlich warnt der Wetterdienst vor einem erhöhten Glatteisrisiko bis zum Mittag, vor allem im Nordosten Baden-Württembergs. Ursache ist dort örtlich gefrierender Regen.

Temperaturen: von Frost bis 12 Grad

Laut DWD zeigt sich das Temperaturbild sehr unterschiedlich. Die Höchstwerte liegen:

im Odenwald um 0 Grad

in hohen Lagen und an der Donau zwischen 2 und 4 Grad

am Rhein und Neckar zwischen 5 und 9 Grad

im Breisgau bis zu 12 Grad

Damit bleibt es vor allem in höheren und östlichen Regionen deutlich kälter – was die Schneechancen erhöht.

Wind: teils stürmische Böen im Schwarzwald

Der Wind weht nach Angaben des DWD schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. In den höchsten Schwarzwaldlagen sind jedoch starke bis stürmische Böen möglich.

Blick in die Nacht: Regen, Schnee – und erneut Glatteisgefahr

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt, von Südwesten her breitet sich Regen aus. In den höchsten Lagen fällt dieser Niederschlag als Schnee. Gleichzeitig ist gebietsweise gefrierender Regen möglich – mit Glatteis nicht ausgeschlossen.

Der Schwerpunkt liegt nach Angaben des Wetterdienstes auf der Alb und in der Nordosthälfte. Der DWD weist außerdem darauf hin, dass in der Nacht zum Dienstag bei einsetzendem Niederschlag auf gefrorenem Boden verbreitet Glatteis entstehen kann – Unwetter ist dabei nicht ausgeschlossen.

Die Tiefstwerte liegen laut DWD um +3 Grad am Rhein, im Bergland sowie in Oberschwaben bis -3 Grad. Im Hochschwarzwald sind zudem starke bis stürmische Böen aus südlichen Richtungen möglich.

Fazit

Nach Angaben des DWD ist heute in Baden-Württemberg nicht nur Regen ein Thema. Schnee ist vor allem im Bergland und in den östlichen Regionen möglich, besonders auf der Alb und nördlich davon. Zusätzlich bleibt Glatteis ein Risiko – vor allem im Nordosten und später in der Nacht zum Dienstag. Wer unterwegs ist, sollte mit schwierigen Straßenverhältnissen rechnen.